Chile: esta joya con techo de cristal fue elegida entre las mejores 50 casas del mundo

La arquitectura chilena supo conquistar un lugar de privilegio en el continente, de la mano de creativos proyectos y su enriquecedora tradición en construcción en madera. Este es el caso de un desarrollo del estudio Juan Carlos Sabbagh Arquitectos, distinguido entre los 50 mejores del año 2024 por la influyente plataforma de contenidos Arch Daily.



El estudio recibió este pedido del cliente: quería una casa pequeña para disfrutar de la belleza del bosque en la Cordillera de los Andes, en la Comuna Curicó, Región del Maule en la zona centro sur de Chile.



En esa zona de transición entre el clima mediterráneo y templado húmedo, a una altura aproximada de 950 metros sobre el nivel del mar, los robles crecen en forma natural.



A esa altura, la temperatura nunca es muy elevada. Y esos árboles, al ser caducos, generan que el paisaje cambie en forma constante.



Así, durante el año los colores del bosque y la luz, varían en un ciclo continuo que brinda un espectáculo muy especial.



“Éstas características entregan una oportunidad única de poder generar un espacio interior totalmente acristalado, que permite percibir y contemplar el bosque en su real magnitud, la vertical , sin correr el riesgo de que sea muy caluroso”, explica el estudio chileno en la memoria descriptiva.



Al estar inmerso en un bosque caduco, durante el verano, el espacio es protegido por la sombra de las hojas, mientras que a medida que se acerca el frío invierno, recibe progresivamente el ingreso de luz solar al interior con el caer de las hojas.



Con este panorama, el proyecto propone un espacio interior vinculado a la naturaleza y al exterior, a través de una envolvente acristalada.



La lógica es la de un invernadero invertido: las plantas no están adentro, reinan afuera. Y las personas, adentro, son envueltas por el paisaje y los árboles.



El espacio acristalado alberga los recintos principales y más públicos, como living, comedor y cocina, mientras que los dormitorios se resuelven más cerrados para dar mayor intimidad.



La estructura es de madera, debido a ser un sistema constructivo rápido y de fácil de transporte, considerando la dificultad de acceso y lejanía del lugar.



El programa del estudio Sabbagh se desarrolla en dos plantas para concentrar y disminuir la superficie de ocupación de suelo, buscando el menor impacto posible en el bosque.

Ficha técnica

Casa Invernadero

Estudio: Juan Carlos Sabbagh Arquitectos

Año: 2023

Ubicación: Condominio La Invernada, Comuna Curicó, Región del Maule , Chile

Superficie: 137 m²

Fotos: Matías del Campo