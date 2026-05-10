El efecto del RIGI en Vaca Muerta: Rolando Figueroa anunció ingresos por 1.300 millones de dólares

El gobernador Rolando Figueroa se refirió esta semana a los efectos del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) en la producción de Vaca Muerta y destacó la realización de tres proyectos que le dejarán a la provincia 1.300 millones de dólares en los próximos cuatro años.

La intervención del mandatario tuvo lugar el jueves pasado, en un acto donde participó de la inauguración de una nueva sede del Ente Provincial de Termas en la capital neuquina.

Indicó que la implementación del régimen de incentivo para el upstream sobre la producción incremental de hidrocarburos fue un pedido formal de su gobierno al ministro de Economía, Luis Caputo, quien le dio luz verde en febrero.

De acuerdo a la explicación de Figueroa, el RIGI le otorgará a las empresas que se adhieran una disminución del 10% del impuesto a las Ganancias y estabilidad fiscal por 25 años.

Figueroa le puso números al RIGI petrolero en Neuquén

Durante su comentario el gobernador apuntó contra aquellos que «no entendieron todavía lo del RIGI» y adelantó que, por los tres primeros proyectos en marcha, la provincia recaudará alrededor de 1.300 millones de dólares con un costo fiscal de solo 3,5 millones de dólares.

Detalló que Neuquén recibirá “726 millones de dólares en cuatro años de regalías, 250 millones de Impuesto a los Ingresos Brutos y 300 millones porque en dos de esas concesiones es socia GyP, que es la empresa nuestra de gas y petróleo”.

«Hicimos los costos de tres proyectos que están en marcha. Va a haber diez, pero hay tres que fueron presentados la última semana«, precisó y comparó el costo fiscal del RIGI con los recursos que ingresarán a la provincia: «¿Cómo vamos a criticar algo que impacta directamente en Neuquén?”.

En declaraciones a los medios, mencionó también conversaciones telefónicas con las autoridades de Chevron. «Nos manifestaron que van a presentar un RIGI muy importante también, eso hace mucho a la actividad que tenemos y es fundamental para el desarrollo de la provincia”, añadió.

Además, resaltó la presencia del «ecosistema petrolero» que tiene Neuquén desde hace más de 100 años y afirmó que, a diferencia de otras provincias, «no nos pusimos a llorar por lo que hacía el gobierno nacional».

En cambio, indicó que «sobre lo que hizo, tratamos de adaptarnos para que nos vaya bien«.

Las críticas contra el régimen de incentivo: «Negociamos a la baja»

Días atrás el diputado provincial de Unión por la Patria y exsecretario de Energía, Darío Martínez, había cuestionado el impacto de esta política en la economía local.

Señaló que el régimen representaba una concesión innecesaria para una industria que hoy goza de utilidades extraordinarias por el precio internacional del crudo, entre otras razones.

«Negociamos a la baja con una actividad que está en su mejor momento, ganando más dinero que nunca«, afirmó el extitular de la cartera energética.