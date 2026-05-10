«Deudas de palabra» y lujo en efectivo: el complejo mapa patrimonial que Manuel Adorni debe explicar

La investigación sobre el patrimonio de Manuel Adorni entró en una fase técnica donde cada «papel» contradice el relato oficial. Mientras el fiscal Gerardo Pollicita espera la declaración jurada actualizada ante la Oficina Anticorrupción, los datos que arrojan los más de 150 oficios enviados a organismos públicos y privados dibujan un estilo de vida que no parece encajar.

El foco de la sospecha no es solo lo que está declarado, sino lo que se pactó «en las sombras».

Los responsables de la operación inmobiliaria del departamento donde vive el vocero, Leandro Miano y Pablo Martín Feijoo, admitieron una irregularidad que encendió las alarmas: Manuel Adorni les debe 65.000 dólares extra, acordados «de palabra», para cubrir refacciones que no figuran en la escritura.

Los bienes de Manuel Adorni bajo la lupa: el detalle del patrimonio

Para la Justicia, el «mapa» del Jefe de Gabinete se compone de los siguientes inmuebles y compromisos financieros que hoy están siendo auditados por la DAFI (Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero):

Departamento en La Plata: un tres ambientes heredado en la Calle 48. Salió a la venta recientemente por 95.000 de dólares, pese a que Adorni lo declaró inicialmente como una «donación» del 100% (cuando los papeles sucesorios indican que posee el 33%).

Departamento en Caballito (CABA): ubicado en la calle Miró. Comprado por una suma declarada de USD 230.000, aunque su valor de mercado con mejoras rozaría los 345.000 de dólares.

Casa en Country Indio Cuá (Exaltación de la Cruz): propiedad a nombre de su esposa, Bettina Angeletti. Allí se realizó una reforma integral de 245.000 de dólares pagados en efectivo, que incluyó una pileta con cascada de mármol travertino.

Vivienda en Morón (GBA): un inmueble situado en la calle Huaura, registrado a nombre de la esposa del funcionario.

A diferencia de un crédito bancario tradicional, la Justicia rastrea deudas que se mueven por carriles informales o de confianza: los 200.000 dólares de deuda hipotecaria oficial con dos jubiladas (madres de los desarrolladores inmobiliarios), más los 65.000 dólares «de palabra» admitidos por los vendedores para cubrir las reformas en Caballito y por último, los 245.000 dólares del flujo de caja físico que el contratista Matías Tabar asegura haber recibido.

Con información de Infobae.