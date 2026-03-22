El edificio premiado que combate la soledad: así es la vivienda social del futuro para mayores de 65 años

Oasis urbano. Para construir el edificio demolieron un hospicio abandonado. Fotos: Philip Vile/Riba



En el corazón de Bermondsey, al sur de Londres, un edificio de ladrillos claros y grandes ventanales está desafiando la idea de cómo debemos envejecer en las grandes ciudades. No es un asilo, ni una residencia de lujo; es vivienda social de vanguardia. El Hospicio Appleby Blue, diseñado por el prestigioso estudio Witherford Watson Mann, nació con una misión que va más allá de los planos: vencer la epidemia de la soledad. Con 59 departamentos rodeando un patio central que invita a la charla y un jardín en la terraza que mira al cielo londinense, este proyecto acaba de ser galardonado con uno de los premios de arquitectura más importantes del mundo por demostrar que el diseño de calidad no tiene por qué ser un privilegio de pocos.

Construir con mirada social



El Hospicio Appleby Blue, el nombre del complejo, evidencia la mirada social con la que fue pensado: fue concebido para personas de más de 65 años queacrediten ingresos y ahorros limitados y vivan hace más de tres años en el municipio de Southwark.

Pasillos luminosos. Fotos: Philip Vile/Riba



Área comunitaria: cocina, comeror y lugar de encuentro.

No se puede alquilar ni comprar departamentos. Gestionado por la organización United St Saviour’s Charity, funciona bajo un modelo de vivienda social. Cada unidad cuesta el equivalente a 1.131 dólares al mes (un tercio del valor de departamentos de esas características en una de las zonas más caras de Londres) y para los residentes que califican el gobierno cubre gran parte de ese monto.

De paseo por el jardín de altura.

Pasillos luminosos.

“Construido en el contexto de dos crisis, una grave escasez de viviendas y una creciente epidemia de soledad entre las personas mayores, Appleby Blue ofrece una respuesta esperanzadora e imaginativa, donde los residentes y la comunidad circundante se unen a través de la naturaleza transformadora del diseño”, consideró el jurado. «Plantea un patrón ambicioso de vivienda social para personas mayores», agregó.

Los arquitectos de la firma Witherford Watson Mann han confeccionado espacios «de alta calidad», pensados para crear ambientes que demuestran que realmente velan por sus residentes, aseguró Ingrid Schroder, miembro del jurado y directora de la Escuela de Arquitectura Asociación de Arquitectos.

Sonrisas en el patio.

El edificio fue elogiado por sus departamentos «generosos», corredores con pisos en tonos cálidos con bancos y plantas, y un sistema de riego que le da al edificio «la sensación de un oasis boscoso».

Todo eso crea un «ambiente de estilo de vida aspiracional» que se encuentra «en crudo contraste con el clima institucional que se suele asociar con las residencias de personas mayores», señaló RIBA.