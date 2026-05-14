Femicidio en Junín de los Andes: Conforman el jurado popular y rechazan cupo obligatorio mapuche

En una audiencia clave realizada este lunes en la sede judicial de San Martín de los Andes, quedó oficialmente conformado el jurado popular que juzgará a J.O.L., el hombre acusado por el femicidio de Corina Mabel Mena y las lesiones contra otra mujer, M.D.G.T., en un violento episodio ocurrido en junio de 2025.



El debate sobre la integración del jurado

Uno de los puntos de mayor tensión durante la jornada fue el planteo de la defensa del imputado. Los abogados defensores solicitaron que el tribunal estuviera integrado, de manera obligatoria, por un mínimo de tres mujeres y tres hombres pertenecientes a la comunidad mapuche, dado que el acusado es miembro de un pueblo originario.

Sin embargo, el juez de garantías Juan Pablo Balderrama rechazó la petición en sintonía con la postura del Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal jefe Gastón Ávila y la funcionaria Lucila Maggiora.

Conocimiento cultural vs. pertenencia étnica

El magistrado fundamentó su decisión explicando que la normativa vigente y el artículo 109 del Código Procesal no exigen que los jurados formen parte de una comunidad originaria. En su lugar, la ley establece que quienes juzguen a integrantes de pueblos originarios deben poseer conocimiento de sus pautas culturales y costumbres.

«El tribunal conformado resulta plural y diverso sin necesidad de establecer un cupo rígido», concluyó Balderrama tras entrevistar a los candidatos y verificar que existía un conocimiento suficiente sobre la cultura mapuche entre los seleccionados.

Por su parte, el fiscal Gastón Ávila recordó que en instancias previas nunca se había fijado una paridad étnica exacta como requisito obligatorio, sino que el espíritu de la norma es garantizar una comprensión intercultural durante el proceso.

El hecho: un ataque de celos con desenlace fatal

Según la acusación fiscal, el crimen ocurrió el 7 de junio de 2025, alrededor de las 6:40 de la mañana, en una vivienda del barrio Los Pobladores, en Junín de los Andes.

De acuerdo con la investigación el imputado inició una discusión motivada por celos y atacó inicialmente con un cuchillo a M.D.G.T., provocándole lesiones.

Posteriormente, arremetió contra Corina Mabel Mena, a quien le asestó una puñalada en el tórax que le perforó el corazón, causándole la muerte de forma inmediata por hemotórax.

Calificación legal y desarrollo del juicio

El caso llega a juicio bajo la carátula de homicidio agravado por el vínculo y por haber mediado violencia de género (femicidio), en concurso real con lesiones leves.

El debate oral y público será llevado adelante por un jurado popular compuesto por 12 integrantes titulares, respetando estrictamente la paridad de género (seis mujeres y seis hombres), quienes tendrán la responsabilidad de dictaminar la culpabilidad o inocencia de J.O.L.