Licitan la construcción del salón deportivo para una escuela técnica de Cutral Co

Se concretó el segundo llamado a la licitación para la construcción de un salón de usos múltiples deportivo para la Escuela Provincial de Educación Técnica N° 1 de Cutral Co. El presupuesto de obra previsto es de $ 3.018 millones y los pliegos ya están a disposición para la compra de los interesados. La fecha de apertura de las ofertas será el 10 de junio. La Epet N° 1 es la de mayor matrícula de la provincia y supera el millar de alumnos.

El municipio cutralquense emitió el segundo llamado a licitación para el SUM deportivo y refacciones varias para esta escuela secundaria. El valor del pliego es de poco más de $ 4 millones y está a disposición de los interesados desde esta semana. La fecha establecida para la apertura de las ofertas fue fijada para el 10 de junio a las 10, en el salón de Acuerdos Américo Verdenelli, en el 1° piso del edificio municipal.

La construcción del salón de usos múltiples -SUM- deportivo fue aprobada por el gobierno provincial para que el alumnado cuente con un espacio físico donde desarrollar las actividades deportivas, en un espacio cerrado. En la actualidad, tienen un playón deportivo, sin embargo no está cerrado.

El futuro espacio cuya ejecución fue delegada por el gobierno provincial al municipio de Cutral Co, facilitará el desarrollo de las clases de actividades físicas y otro tipo de propuestas que lleve adelante la institución, en el mismo lugar donde está el edificio central.

En febrero de 2025, se concluyó una obra iniciada en la anterior administración provincial que incluyó la ampliación de más de 550 metros cuadrados. La construcción se hizo sobre el ala norte del edificio original -sobre Perito Moreno y La Pampa- en el barrio Centro Norte. La inversión final después de la reestructuración presupuestaria que se hizo fue de $ 1.963 millones.

Esa ampliación consistió en la creación de dos nuevos laboratorios con depósitos en la planta baja; con un área de pseaje y una oficina docente. Se construyó la escalera de emergencias, sala de máquinas de incendio y la refuncionalización de tres aulas.

Para la planta alta se dispuso la construcción de dos aulas de dibujo y un aula común. Se refaccionó e laboratorio y el depósito que existían, y se instaló la calefacción nueva para todo el sector ampliado. Lo mismo con el sistema eléctrico, con cambio de artefactos de iluminación y de cielorrasos, entre otros arreglos en la parte antigua.