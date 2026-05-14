Recibió el alta médica el hombre que estuvo más de una semana internado por hantavirus en Bariloche

El hombre estuvo internado por más de 10 días en el Hospital Zonal Bariloche.

El hombre de 45 años que permanecía internado con diagnóstico confirmado de hantavirus en San Carlos de Bariloche recibió este jueves el alta médica, tras evolucionar favorablemente durante su tratamiento en el Hospital Zonal Ramón Carrillo.

El paciente había ingresado el domingo 3 de mayo a la guardia médica con síntomas compatibles con la enfermedad, entre ellos fiebre, dolores corporales y diarrea. Ante la sospecha clínica, quedó internado en observación y horas más tarde se confirmó el diagnóstico de hantavirus.

Días después, el Instituto Malbrán ratificó que se trataba de hantavirus cepa Andes, una variante que presenta posibilidad de transmisión entre personas.

Durante su internación, el hombre permaneció bajo monitoreo continuo en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) y luego fue trasladado a la Unidad de Cuidados Intermedios, donde mostró signos de mejoría clínica y recibió asistencia mediante cánula de oxígeno.

Este jueves 14 de mayo, desde el Hospital Zonal informaron que “el paciente recibió el alta médica en el día de la fecha al mediodía, tras presentar evolución clínica favorable durante su internación”.

Además, indicaron que continuará con controles ambulatorios y seguimiento médico a cargo del equipo de Infectología del hospital.