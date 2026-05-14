«La noche de las mamos» en Neuquén: dónde hacerse mamografías gratis y sin turno en la previa al 25 de mayo



El cáncer de mama es el tipo de cáncer más frecuente y la causa más común de muerte por tumores en mujeres en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). La Organización Panamericana de la Salud (OPS), agrega que, en América, provoca más de 525.000 casos nuevos y unas 100.000 muertes cada año. Sin embargo, en instancias tempranas la supervivencia es del 90%. Con el objetivo de prevenirlo y detectarlo a tiempo, el Ministerio de Salud de Neuquén lanzó la «Noche de las mamos». «Buscamos sensibilizar sobre el tema y acercar el estudio a las mujeres que postergan el control», destacó el ministro Martín Regueiro.

Se realizará el domingo 24 de mayo entre las 18 y las 23, como parte de la vigilia por la Revolución de Mayo que organiza la Municipalidad de Neuquén. El dispositivo central se ubicará en el Parque Jaime de Nevares, en la capital neuquina. Allí funcionará un mamógrafo móvil sin necesidad de turno previo, con prioridad para personas sin cobertura social.

Desde la cartera sanitaria detallaron que la convocatoria se dirige a mujeres y personas con capacidad de gestar a partir de los 30 años. No se exigirá pedido médico, aunque el equipo de salud evaluará factores de riesgo en quienes tengan menos de 50 años antes de concretar el estudio.

En declaraciones a LU5, Regueiro señaló que el objetivo es “aprovechar la presencia de vecinos en el parque” y ofrecer la posibilidad de acceder a una mamografía “sin trámites ni turnos lejanos”.

«La noche de las mamos»: una iniciativa para replicar todos los meses

La campaña no se limitará al puesto conjunto entre el Ministerio de Salud y la asociación Luncec, en el Parque Jaime de Nevares. En el sector público confirmaron atención especial desde las 18 a las 23 en el hospital Castro Rendón, el Heller, el hospital de Añelo, el de Zapala, Cutral Co y Plaza Huincul. En el sector privado se sumaron Leben Salud y la Clínica Moguillansky.

Las autoridades adelantaron que en los próximos días se incorporarán efectores en Chos Malal, la Región de los Lagos y otros puntos de la capital neuquina. El dispositivo retoma el esquema que la provincia ensayó con “La Noche de las Vacunas”, una estrategia que abrió centros de salud en horarios inusuales y que permitió un acercamiento distinto entre el sistema sanitario y la comunidad.

Desde el Ministerio de Salud indicaron que buscan continuar con «la noche de las mamos» todos los 24 de cada mes, con ampliación de horarios y acceso sin turno. La meta oficial apunta a que el control mamográfico se convierta en parte de la rutina de cuidado, en línea con los pilares que la OPS destaca: educación para la detección temprana, diagnóstico oportuno y tratamiento integral.

La OPS señala que, en países de ingresos altos, los programas de detección oportuna y los protocolos de tratamiento lograron una reducción cercana al 40% en la mortalidad por cáncer de mama entre 1980 y 2020. En contraste, la carga se mantiene más alta en países con recursos limitados, donde gran parte de las muertes ocurre en mujeres menores de 70 años.