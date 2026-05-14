Inflación de Neuquén | El IPC fue del 3% en abril 2026 y superó la nacional: cuáles fueron los mayores aumentos

Este jueves 14 de mayo, la dirección provincial de Estadística y Censos informó el Índice de Precios al Consumidor en Neuquén correspondiente a abril 2026. La inflación fue del 3% y quedó por encim de la nacional, que fue del 2,6% según el Indec.

Según el organismo, la variación aumulada de precios en lo que va del año llegó al 12,1%, mientras que la inflación interanual fue del 36%.

A su vez, la inflación bajó con respecto a marzo, que había sido del 3,5%, aunque se mantiene lejos del piso inflacionario, que fue del 2,5% en febrero.

Inflación en Neuquén: cuáles fueron los sectores que más subieron

El informe oficial indicó que las divisiones con mayores aumentos fueron Transporte (6,6%), Equipamiento y mantenimiento del hogar (4,9%), Prendas de vestir y calzado (4,1%), Recreación y cultura (3,7%), e Información y comunicaciones (3,1%).

La suba en Transporte se explicó principalmente por los aumentos en combustibles para vehículos y tarifas de colectivo urbano.

Con respecto a Equipamiento y mantenimiento del hogar, las subas fueron mayoritariamente por el aumento en el servicio doméstico.

Después, los incrementos en indumentaria se explicaron por los aumentos en los precios para la ropa de mujer.

La categoría «Bienes» registró una inflación de 3,7% y fue la que más contribuyó a la variación del nivel general con una incidencia de 1,90 puntos porcentuales, principalmente por los aumentos en combustibles para vehículos, carne bovina y ropa para mujer.

Respecto a los «Servicios», el aumento fue de 2,4% su incidencia en el nivel general fue 1,14 puntos porcentuales, explicado en gran parte por las variaciones en alquiler de la vivienda, electricidad, colectivo urbano y servicio telefónico celular.

En este sentido, explicaron que las subas en la comida y bebidas fueron la segunda división con mayor incidencia en la inflación, cuyos aumentos más relevantes se observaron en carnes y derivados, y productos de panificación. A la par, también resaltaron que bajó el precio de algunas frutas.

A su vez, los que tuvieron menor variación en el mes pasado fueron Bienes y servicios varios (0,7%), Educación (1%), Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (2%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (2%), Restaurantes y hoteles (2,4%), y Bebidas alcohólicas y tabaco (2,6%).

Inflación en alimentos: qué fue lo que más subió y lo que más bajó en Neuquén en abril 2026

Lo que más subió en Neuquén en abril 2026 fue el vino común, con una suba del 6,8%, seguido por el kilo de papa (5,9%) y las salchichas tipo viena (5,8%).

Con respecto a lo que más bajó el mes pasado, desde la provincia reportaron que el precio del kilo del limón cayó 18%, seguido por la manzana (-9,7%), y la zanahoria (-6,4%).