Corredores de evacuación y emergencia: así se prepara Cinco Saltos ante posibles inundaciones

La Municipalidad de Cinco Saltos comenzó a delinear un plan integral para responder ante posibles inundaciones, evacuaciones, siniestros viales o incendios. El objetivo es organizar evacuaciones, definir rutas seguras y mejorar la capacidad de reacción de los organismos locales.

Durante una reunión del Comité de Crisis participaron representantes de la Comisaría 7°, Bomberos Voluntarios, Brigada Rural, Destacamento N°43, Salud Pública, Tránsito, Obras Públicas y Protección Civil. Allí comenzaron a analizar corredores prioritarios de circulación y posibles vías de evacuación para distintos sectores de Cinco Saltos.

Foto: municipio de Cinco Saltos.

El trabajo técnico también incluyó la sectorización de la ciudad para organizar flujos de evacuación, se abordaron problemáticas operativas, puntos críticos de circulación, señalización, asistencia a personas vulnerables y estrategias de comunicación con la comunidad para actuar de manera coordinada en escenarios de riesgo.

Cinco Saltos define corredores de emergencia para ambulancias y bomberos ante crisis

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, Maximiliano Soto, integrante del comité, secretario de Deportes y referente vinculado a Bomberos Voluntarios, explicó que uno de los principales objetivos es delimitar las calles que utilizarán ambulancias, patrulleros y autobombas para llegar “de la manera más rápida y segura” a distintos sectores de la ciudad.

“Estamos trabajando sobre un mapa de la ciudad y marcando las calles que serían corredores de emergencia. Son los caminos más rápidos y seguros para ambulancias y camiones de bomberos ante accidentes, incendios o cualquier situación crítica”, detalló.

«El objetivo es, además, proteger a la comunidad y garantizar una respuesta eficiente ante emergencias climáticas», Maximiliano Soto, integrante del Comité de Crisis de Cinco Saltos.

Según indicó, ya comenzaron a definirse corredores primarios y en las próximas reuniones se avanzará con rutas alternativas para utilizar en caso de cortes o congestionamientos. “Si el corredor principal está interrumpido por una obra o un operativo, el camión de bomberos tiene que tener otra vía rápida para circular”, sostuvo.

Soto aclaró que no necesariamente las avenidas más transitadas serán las elegidas para emergencias. “Por ejemplo, Ramos Mexía es una arteria principal para la comunidad, pero en horario pico sería muy peligroso usarla para una ambulancia o un camión de bomberos”, explicó.

Las bardas, zona segura ante posibles inundaciones en Cinco Saltos: cuáles son las principales vías de escape

El comité también comenzó a trabajar sobre un protocolo específico ante inundaciones vinculadas a una eventual rotura de presas sobre la margen del río Neuquén. El plan contempla las rutas de escape hacia sectores elevados de la ciudad. «Tenemos todo el protocolo que nos propone la AIC, Neuquén por ejemplo ya lo tiene aplicado», sostuvo Soto.

“Nosotros tenemos la barda mucho más cerca que otras ciudades y esa sería la zona segura”, explicó Soto. En ese sentido, señaló que actualmente Cinco Saltos cuenta con cuatro accesos principales hacia el área de las bardas. Entre los corredores analizados aparecen: Avenida Dr. Blumetti; el sector de tránsito pesado sobre Roberto Mandrik; la pasarela peatonal de calle Catamarca; los puentes cercanos al sector de la ex fábrica Indupa.

Cinco Saltos > 40.000 habitantes tiene aproximadamente la localidad de Río Negro.

“Tenemos que pensar cómo evacuar casi 50 mil habitantes utilizando solamente cuatro puentes y una pasarela”, advirtió. El referente explicó que el esquema local es distinto al de otras ciudades del Alto Valle por la geografía del lugar. “Cada ciudad tiene una realidad diferente. Nosotros trabajamos sobre criterios técnicos, pero adaptados a nuestra geografía”, afirmó.

El proyecto buscará unificar criterios de acción ante posibles emergencias

Desde el comité remarcaron que uno de los objetivos centrales es que todas las instituciones actúen bajo un mismo protocolo frente a una emergencia. “Lo que estamos haciendo ahora es crear un proyecto y unificar criterios para que, si algún día pasa algo de estas características, todos sepamos cómo actuar bajo el mismo lineamiento”, señaló Soto.

Además, indicó que el trabajo no quedará solamente en los organismos de emergencia. Una vez finalizados los mapas y protocolos, el municipio prevé avanzar con capacitaciones destinadas a escuelas, instituciones barriales y vecinos.

“Después el plano tiene que bajar a las escuelas, a las instituciones públicas y a toda la comunidad. La idea es educar y que todos sepan qué hacer ante una situación de riesgo”, explicó.

El comité volverá a reunirse el próximo 20 de mayo para avanzar en la delimitación definitiva de los corredores primarios. Luego se trabajará sobre las rutas alternativas y el diseño final del plano que será elevado al Concejo Deliberante mediante un proyecto de ordenanza.