María Emilia Soria mueve fichas: prepara cumbre partidaria en Choele y pide audiencia por temas clave con Weretilneck

La intendenta de Roca y candidata a gobernadora, María Emilia Soria, profundizó en los últimos días las reuniones con referentes de distintas vertientes políticas, en lo que desde el entorno de la jefa comunal califican como la búsqueda de miradas distintas para consolidar un proyecto único. En paralelo, la jefa comunal solicitó hoy una audiencia con el gobernador Alberto Weretilneck para abordar tres temas claves para la ciudad.

La intendenta se reunió el miércoles con referentes del radicalismo de Cipolletti, con los que habló sobre las problemáticas comunes de las ciudades del Alto Valle.

Soria con representantes del radicalismo cipoleño.

La jefa comunal también estuvo en las últimas jornadas con la legisladora peronista Adriana Serquis.

También ayer, Soria se reunió con el presidente del PJ provincial, Sergio Hernández. «Delineamos las próximas acciones político partidarias para seguir fortaleciendo la unidad de cara a lo que se viene», indicó Hernández tras el encuentro en las redes sociales partidarias.

En esta última actividad, también se trabajó en el encuentro de autoridades que se realizará el próximo 6 de junio en Choele Choel.

Soria con Sergio Hernández, presidente del PJ rionegrino.



«María Emilia Soria está siendo consecuente con lo que viene planteando. Está convencida que el único camino es el de dialogar, escuchar y sumar todas las miradas y todas las ideas que sirvan para consolidar un proyecto con el que puedan identificarse todas y todos los rionegrinos», indicó una fuente cercana a la intendenta de Roca.



La fuente remarcó que Soria no quiere ser solamente la candidata de un sector, sino todos los que creen que Río Negro puede estar mejor. «Por eso el interés en dialogar con todos los dirigentes, peronistas o no peronistas, que quieran aportar ideas para construir una provincia mejor», se indicó.

Cumbre en Choele Choel el 6 de junio

La reunión del 6 de junio en Choele Choel es un encuentro con autoridades partidarias, intendentes, legisladores provinciales y nacionales, para darle encuadre a las conversaciones que ya se vienen manteniendo dentro del partido con el objetivo de consolidar una propuesta de gobierno para los rionegrinos.

«El objetivo es seguir fortaleciendo la unidad de cara al enorme desafío que implica llegar a la gobernación», remarcaron desde el entorno de la intendenta.

Pedido de audiencia con el gobernador Alberto Weretilneck

Para hablar sobre dos importantes obras comprometidas por el gobierno provincial a la ciudad de General Roca que todavía se encuentran pendientes: el Plan Director de Agua Potable y el Derivador del Parque Industrial II. Y además para dialogar sobre la obra de ampliación de la Ruta Nacional 22.