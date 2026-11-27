La ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales de Neuquén, Leticia Esteves, habló sobre las definiciones pendientes del armado electoral de cara a los comicios provinciales del 14 de febrero.

Sus declaraciones se conocieron luego de que el PRO renovara su acuerdo programático con Rolando Figueroa y confirmara que competirá con una colectora propia.

En diálogo con RÍO NEGRO RADIO, la funcionaria explicó que el gobernador pidió tiempo para conversar con su familia antes de confirmar su candidatura. Destacó el vínculo del mandatario con sus hijas y manifestó su intención de que continúe al frente del proyecto político.

«Todos queremos que sea él, por supuesto, porque es el comandante de todo esto, es el capitán de todo esto», expresó.

Las definiciones pendientes de la fórmula electoral

Consultada sobre la posibilidad de integrar la fórmula electoral, Esteves evitó dar definiciones sobre su propia candidatura y sostuvo que la elección deberá quedar en manos del gobernador.

La ministra explicó que el vicegobernador no solo tiene la responsabilidad institucional de presidir la Legislatura, sino también de asumir la conducción del Ejecutivo cuando el mandatario se ausenta de la provincia.

«Su compañero de fórmula tiene que ser alguien de su plena confianza y será él quien decida que esté en ese lugar y todos vamos a acompañar», afirmó.

Además, aseguró que Figueroa cuenta con una amplia oferta de posibles candidatos para acompañarlo y destacó la importancia de mantener el trabajo en equipo dentro del gobierno provincial.

«Todos vamos a seguir siendo parte del mismo equipo sin importar el lugar coyuntural que nos tenga que ocupar a cada uno», manifestó.

El balance de la alianza del PRO con Figueroa

Durante la entrevista, Esteves recordó que el PRO fue el primer partido político en firmar un acuerdo programático con Figueroa en 2022. Según explicó, aquel entendimiento contemplaba una serie de principios que el espacio buscaba incorporar al plan de gobierno.

Entre los compromisos que consideró cumplidos durante la actual gestión, mencionó Ficha Limpia, la lucha contra el narcomenudeo, el ordenamiento del Estado, la eliminación de las jubilaciones de privilegio y la tolerancia cero a la corrupción.

Sobre este último punto, sostuvo que también constituye un acto de corrupción que una persona perciba un salario estatal sin cumplir con sus funciones.

La dirigente manifestó su conformidad con los primeros tres años de gestión y señaló que ese balance motivó la decisión de ratificar la pertenencia del PRO a la alianza electoral.

La apuesta del PRO por los dirigentes jóvenes

Esteves también se refirió a la construcción territorial del partido y anticipó que las candidaturas a intendente anunciadas en San Martín de los Andes y San Patricio del Chañar no serán las únicas.

En ese sentido, reivindicó la participación de dirigentes jóvenes y destacó el perfil ejecutivo del espacio político.

«Siempre nos caracterizamos por ser un partido de gestión, del hacer, sostuvo. Además, señaló que la mayoría de los referentes de la agrupación, tanto a nivel provincial como nacional, pertenecen a generaciones de entre 40 y 50 años.

Las definiciones deberán concretarse en los próximos días, ya que el viernes 11 de diciembre vence el plazo para la presentación de las listas de candidatos. Mientras tanto, el oficialismo provincial aún tiene pendiente el anuncio de quiénes integrarán su fórmula electoral.