Servicio a la comunidad | CALF anunció un corte de luz para este sábado 28 de noviembre en Neuquén
Las interrupción responde a tareas de mantenimiento preventivo. Conocé el detalle con los horarios y zonas afectadas.
La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció un corte programado del suministro eléctrico que afectará a un sector de la capital neuquina este sábado 28 de noviembre, debido a tareas de mantenimiento en la red.
Desde la prestataria solicitaron a los vecinos tomar los recaudos necesarios con anticipación -como desconectar artefactos sensibles- para evitar inconvenientes mientras duren las maniobras.
Corte de luz en Neuquén: zona y horarios afectados este 28 de noviembre
CALF indicó que el corte programado para este sábado será de la siguiente forma:
|Horario
|Sector / Zona afectada
|Motivo / Observaciones
|07:00 a 13:00 h
|Desde Leloir hasta Pinar entre Santa Fe y Miguel A. Camino
|Mantenimiento preventivo de subestaciones transformadoras e instalaciones subterráneas para mejorar la seguridad y confiabilidad del servicio
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