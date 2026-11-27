La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció un corte programado del suministro eléctrico que afectará a un sector de la capital neuquina este sábado 28 de noviembre, debido a tareas de mantenimiento en la red.

Desde la prestataria solicitaron a los vecinos tomar los recaudos necesarios con anticipación -como desconectar artefactos sensibles- para evitar inconvenientes mientras duren las maniobras.

Corte de luz en Neuquén: zona y horarios afectados este 28 de noviembre

CALF indicó que el corte programado para este sábado será de la siguiente forma: