Reforma electoral y suspensión de las PASO: qué dijeron los senadores de Neuquén y Río Negro tras la votación

El Senado dio media sanción a la Reforma Electoral impulsada por el Gobierno. El proyecto -que incluye la suspensión de las PASO 2027, Ficha Limpia y el casillero de «lista completa» en la Boleta Única de Papel– avanzó en medio de fuertes tensiones entre el oficialismo, aliados y la oposición. Tras la votación, el arco político reaccionó de inmediato.

La reacción del arco político nacional a la reforma electoral

El oficialismo celebró al votación como triunfo legislativo clave tras haber cedido en la quita de las listas colectoras para asegurar el acompañamiento de los aliados. La jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, apareció en su cuenta de la red social X y destacó que todo lo hicieron solo con 43 votos.

En la misma publicación hizo un repaso de lo que se aprobó con la reforma haciendo foco en Ficha Limpia, por el cual asegura que desde ahora «los corruptos» no podrán «seguir robando y después volver a presentarse como si nada».

Media sanción para la reforma electoral: 👉🏼 Suspensión de las PASO. 👉🏼 Ficha Limpia: los corruptos no pueden seguir robando y después volver a presentarse como si nada. 👉🏼 Chau veda electoral para espectáculos y comercios. Para siempre. Y todo esto, con 43 votos. 👀 https://t.co/hZUvRkGxSS — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) November 26, 2026

Por su parte, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, ironizó en redes sobre quienes dudaban de que el Gobierno contara con los números para la votación y remarcó la aprobación «por amplia mayoría».

Y pensar que algunos decían que no teníamos los votos para suspender las PASO en el Senado… Con 43 APROBADO Y POR AMPLIA MAYORÍA — Diego Santilli (@diegosantilli) November 26, 2026

Santilli fue clave para destrabar la reforma electoral: los bloques dialoguistas -UCR, PRO y fuerzas provinciales- aportaron los votos decisivos para superar la mayoría absoluta de 37 bancas.

Reforma electoral: la reacción de los senadores de Neuquén y Río Negro

A nivel regional, la aprobación de la reforma electoral generó diversas reacciones y evidenció la polarización entre quienes respaldaron el proyecto y quienes lo rechazaron.

Los tres senadores neuquinos votaron a favor, convirtiendo a su provincia en la única de la Patagonia con acompañamiento unánime.

Julieta Corroza (La Neuquinidad), pese a haber mantenido cautela al inicio de la sesión por los cambios incluidos en el dictamen, finalmente votó en línea con la postura oficialista. Luego en sus redes argumentó su postura y dijo: «Acompañamos la reforma electoral convencidos de que la política también debe dar señales de austeridad y transparencia». Tras esto, la legisladora neuquina recordó que el gobernador Rolando Figueroa fue «uno de los primeros en plantear la suspensión de las PASO por el costo que representan».

Por su parte, la libertaria neuquina, Nadia Márquez, también reaccionó a la media sanción y celebró los consensos alcanzados con los bloques. También anticipó que la propuesta se tratará en Diputados «próximamente» y felicitó al presidente Javier Milei. «Otra promesa de Milei cumplida», concluyó.

En la misma línea, Pablo Cervi, destacó el avance de la reforma y en un posteo remarcó los tres ejes del proyecto. «El Estado debe garantizar el derecho a elegir, no financiar las internas partidarias», remarcó

A diferencia de Neuquén, la bancada rionegrina reflejó la polarización nacional con dos votos en contra y uno a favor.

El legislador libertario Enzo Fullone fue el único que se alineó a la postura oficialista para eliminar las PASO y cuando se confirmó su paso a Diputados, celebró el resultado: «Seguimos trabajando para la política le cueste menos a los argentinos».

Luego de expresarse en redes sociales, Fullone compartió un comunicado donde afirmó que la eliminación de las PASO busca reducir los costos para los ciudadanos: «Durante años se pensaron las elecciones pensando en los políticos. Con esta decisión estamos pensando en la gente», enfatizó. Además, remarcó que cada jornada electoral demanda recursos del Estado que podrían destinarse a otras prioridades y planteó la necesidad de avanzar hacia una política más austera, acorde a las demandas de la sociedad.

Finalmente, al referirse a Ficha Limpia, sostuvo: «La corrupción no es un cuento, tiene consecuencias. Hoy tenemos decenas de políticos que tienen condena firme por corrupción en la obra pública y otros delitos. Y esos años de decadencia los estamos pagando con el esfuerzo de cada argentino para ordenar la economía y volver a tener un país que crezca en serio».

En el sector opositor rionegrino, la senadora nacional Ana Marks se pronunció públicamente y aseguró: «Con PASO o sin PASO, el peronismo está competitivo». Asimismo, remarcó que, pese a los cambios que establece la reforma electoral, «Milei tiene fecha de vencimiento».