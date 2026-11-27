Presupuesto 2027 con más fondos para universidades: así votaron los diputados de Neuquén, Río Negro y la Patagonia
El proyecto en general fue aprobado con 137 votos afirmativos -13 de ellos patagónicos-. Sin embargo, el oficialismo perdió la pulseada en el apartado universitario: la oposición logró imponer un texto alternativo que elevó los fondos de los $7,3 billones propuestos por el Gobierno a $11 billones. Esta última iniciativa sumó 138 votos a favor, de ese total las provincias patagónicas aportaron 12 respaldos y 11 rechazos.
El Congreso tuvo un jueves agitado: ambas Cámaras sesionaron en simultáneo para debatir proyectos importantes y reducir así el temario de las próximas extraordinarias.
Mientras el Senado aprobaba la reforma electoral -que suspende las PASO- y avanzaba con la ley contra la ludopatía; Diputados confirmó la media sanción para el Presupuesto 2027. Sin embargo este último significó un triunfo agridulce ya que el oficialismo tuvo que ceder en un punto clave para las universidades.
Presupuesto 2027: se aprobó, pero con más fondos para universidades
La Cámara baja aprobó en la madrugada de este viernes 27 de noviembre, el proyecto de Presupuesto 2027 que presentó el presidente Javier Milei. Sin embargo, la oposición logró imponer cambios en el apartado que detallaba el financiamiento para las universidades nacionales.
Tras más de 15 horas de debate, el oficialismo consiguió la media sanción del proyecto en general con 137 votos afirmativos, 111 negativos y 3 abstenciones, apoyado por bloques aliados y diputados ligados a los gobernadores aliados.
En la votación en particular, la oposición rechazó la propuesta del Poder Ejecutivo -que asignaba $7,3 billones- y aprobó el artículo del dictamen de minoría. Es por este motivo que las partidas universitarias se elevaron a $11 billones, coincidiendo con el monto que reclamaban los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Este apartado en particular sumó 138 votos afirmativos, 109 negativos y 4 abstenciones.
La oposición también volteó el capítulo que recortaba fondos a organismos de ciencia y tecnología como el INTI, el INTA y el Senasa, e incorporó refuerzos presupuestarios para los subsidios al transporte del interior del país.
Con la media sanción Diputados, el texto ahora pasa al Senado donde se prevé que el Gobierno busque negociar hacia mediados de diciembre para revertir el aumento o, en caso de sancionarse sin cambios, evaluar la posibilidad de un veto parcial.
Cómo votaron los diputados de Neuquén el Presupuesto 2027 y la modificación por las universidades
En Neuquén, la votación en general por el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal del año 2027 fue en su mayoría, afirmativa:
- Karina Maureira (La Neuquinidad, Neuquén): Afirmativo
- Soledad Mondaca (La Libertad Avanza, Neuquén): Afirmativo
- Gabriela Luciana Muñoz (La Libertad Avanza, Neuquén): Afirmativo
- Gaston Riesco (La Libertad Avanza, Neuquén): Afirmativo
- Pablo Todero (Unión Por La Patria, Neuquén): Abstención
En tanto, el apartado alternativo impulsado por la oposición en el recinto -destinado a reemplazar la propuesta oficial sobre el presupuesto de las universidades nacionales- cosechó los siguientes votos:
- Karina Maureira (La Neuquinidad, Neuquén): Afirmativo
- Soledad Mondaca (La Libertad Avanza, Neuquén): Negativo
- Gabriela Luciana Muñoz (La Libertad Avanza, Neuquén): Negativo
- Gaston Riesco (La Libertad Avanza, Neuquén): Negativo
- Pablo Todero (Unión Por La Patria, Neuquén): Afirmativo
Cómo votaron los diputados de Río Negro el Presupuesto 2027 y la modificación por las universidades
Por su parte, Río Negro registró distintas posturas en la votación en general por el Presupuesto 2027:
- Sergio Eduardo Capozzi (Provincias Unidas, Rio Negro): Afirmativo
- Marcelo Mango (Unión Por La Patria, Rio Negro): Negativo
- Adriana Cristina Serquis (Unión Por La Patria, Rio Negro): Negativo
- Aníbal Tortoriello (La Libertad Avanza, Rio Negro): Afirmativo
- Lorena Villaverde (La Libertad Avanza, Rio Negro): Afirmativo
En tanto, el apartado por las universidades, sumó los siguientes votos:
- Sergio Eduardo Capozzi (Provincias Unidas, Rio Negro): Afirmativo
- Marcelo Mango (Unión Por La Patria, Rio Negro): Afirmativo
- Adriana Cristina Serquis (Unión Por La Patria, Rio Negro): Afirmativo
- Aníbal Tortoriello (La Libertad Avanza, Rio Negro): Negativo
- Lorena Villaverde (La Libertad Avanza, Rio Negro): Negativo
Cómo votaron los diputados de Chubut el Presupuesto 2027 y la modificación por las universidades
El Presupuesto 2027 en general, sumó los siguientes votos:
- Jorge Antonio Ávila (Provincias Unidas, Chubut): Ausente
- Maira Frías (La Libertad Avanza, Chubut): Afirmativo
- José Glinski (Unión Por La Patria, Chubut): Negativo
- Juan Pablo Luque (Unión Por La Patria, Chubut): Negativo
- César Treffinger (La Libertad Avanza, Chubut): Afirmativo
El capitulo agregado sobre fondos para universidades, se dividió de la siguiente manera:
- Jorge Antonio Ávila (Provincias Unidas, Chubut): Ausente
- Maira Frías (La Libertad Avanza, Chubut): Negativo
- José Glinski (Unión Por La Patria, Chubut): Afirmativo
- Juan Pablo Luque (Unión Por La Patria, Chubut): Afirmativo
- César Treffinger (La Libertad Avanza, Chubut): Negativo
Cómo votaron los diputados de Santa Cruz el Presupuesto 2027 y la modificación por las universidades
Santa Cruz votó de la siguiente manera el Presupuesto 2027 en general:
- José Luis Garrido (Por Santa Cruz, Santa Cruz): Afirmativo
- Jairo Guzmán (La Libertad Avanza, Santa Cruz): Afirmativo
- Ana María Ianni (Unión Por La Patria, Santa Cruz): Negativo
- Moira Lanesán Sancho (Unión Por La Patria, Santa Cruz): Negativo
- Juan Carlos Molina (Unión Por La Patria, Santa Cruz): Negativo
Mientras que el capitulo con fondos para universidades, sumó estos votos:
- José Luis Garrido (Por Santa Cruz, Santa Cruz): Negativo
- Jairo Guzmán (La Libertad Avanza, Santa Cruz): Negativo
- Ana María Ianni (Unión Por La Patria, Santa Cruz): Afirmativo
- Moira Lanesán Sancho (Unión Por La Patria, Santa Cruz): Afirmativo
- Juan Carlos Molina (Unión Por La Patria, Santa Cruz): Afirmativo
Cómo votaron los diputados de Tierra del Fuego el Presupuesto 2027 y la modificación por las universidades
Finalmente, Tierra del Fuego sumó más votos negativos por el proyecto en general:
- Jorge Neri Araujo Hernández (Unión Por La Patria, Tierra del Fuego): Negativo
- Andrea Freites (Unión Por La Patria, Tierra del Fuego): Negativo
- Santiago Pauli (La Libertad Avanza, Tierra del Fuego): Afirmativo
- Miguel Rodríguez (La Libertad Avanza, Tierra del Fuego): Afirmativo
- Paulo Agustín Tita (Unión Por La Patria, Tierra del Fuego): Negativo
Mientras que por el aportado para las universidades sumó más votos positivos:
- Jorge Neri Araujo Hernández (Unión Por La Patria, Tierra del Fuego): Afirmativo
- Andrea Freites (Unión Por La Patria, Tierra del Fuego): Afirmativo
- Santiago Pauli (La Libertad Avanza, Tierra del Fuego): Negativo
- Miguel Rodríguez (La Libertad Avanza, Tierra del Fuego): Negativo
- Paulo Agustín Tita (Unión Por La Patria, Tierra del Fuego): Afirmativo
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