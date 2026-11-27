La Cámara baja aprobó el Presupuesto 2027 pero con cambios para la universidades.

El Congreso tuvo un jueves agitado: ambas Cámaras sesionaron en simultáneo para debatir proyectos importantes y reducir así el temario de las próximas extraordinarias.

Mientras el Senado aprobaba la reforma electoral -que suspende las PASO- y avanzaba con la ley contra la ludopatía; Diputados confirmó la media sanción para el Presupuesto 2027. Sin embargo este último significó un triunfo agridulce ya que el oficialismo tuvo que ceder en un punto clave para las universidades.

Presupuesto 2027: se aprobó, pero con más fondos para universidades

La Cámara baja aprobó en la madrugada de este viernes 27 de noviembre, el proyecto de Presupuesto 2027 que presentó el presidente Javier Milei. Sin embargo, la oposición logró imponer cambios en el apartado que detallaba el financiamiento para las universidades nacionales.

Tras más de 15 horas de debate, el oficialismo consiguió la media sanción del proyecto en general con 137 votos afirmativos, 111 negativos y 3 abstenciones, apoyado por bloques aliados y diputados ligados a los gobernadores aliados.

En la votación en particular, la oposición rechazó la propuesta del Poder Ejecutivo -que asignaba $7,3 billones- y aprobó el artículo del dictamen de minoría. Es por este motivo que las partidas universitarias se elevaron a $11 billones, coincidiendo con el monto que reclamaban los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Este apartado en particular sumó 138 votos afirmativos, 109 negativos y 4 abstenciones.

La oposición también volteó el capítulo que recortaba fondos a organismos de ciencia y tecnología como el INTI, el INTA y el Senasa, e incorporó refuerzos presupuestarios para los subsidios al transporte del interior del país.

Con la media sanción Diputados, el texto ahora pasa al Senado donde se prevé que el Gobierno busque negociar hacia mediados de diciembre para revertir el aumento o, en caso de sancionarse sin cambios, evaluar la posibilidad de un veto parcial.

Cómo votaron los diputados de Neuquén el Presupuesto 2027 y la modificación por las universidades

En Neuquén, la votación en general por el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal del año 2027 fue en su mayoría, afirmativa:

Karina Maureira (La Neuquinidad, Neuquén): Afirmativo

(La Neuquinidad, Neuquén): Afirmativo Soledad Mondaca (La Libertad Avanza, Neuquén): Afirmativo

(La Libertad Avanza, Neuquén): Afirmativo Gabriela Luciana Muñoz (La Libertad Avanza, Neuquén): Afirmativo

(La Libertad Avanza, Neuquén): Afirmativo Gaston Riesco (La Libertad Avanza, Neuquén): Afirmativo

(La Libertad Avanza, Neuquén): Afirmativo Pablo Todero (Unión Por La Patria, Neuquén): Abstención

En tanto, el apartado alternativo impulsado por la oposición en el recinto -destinado a reemplazar la propuesta oficial sobre el presupuesto de las universidades nacionales- cosechó los siguientes votos:

Karina Maureira (La Neuquinidad, Neuquén): Afirmativo

(La Neuquinidad, Neuquén): Afirmativo Soledad Mondaca (La Libertad Avanza, Neuquén): Negativo

(La Libertad Avanza, Neuquén): Negativo Gabriela Luciana Muñoz (La Libertad Avanza, Neuquén): Negativo

(La Libertad Avanza, Neuquén): Negativo Gaston Riesco (La Libertad Avanza, Neuquén): Negativo

(La Libertad Avanza, Neuquén): Negativo Pablo Todero (Unión Por La Patria, Neuquén): Afirmativo

Cómo votaron los diputados de Río Negro el Presupuesto 2027 y la modificación por las universidades

Por su parte, Río Negro registró distintas posturas en la votación en general por el Presupuesto 2027:

Sergio Eduardo Capozzi (Provincias Unidas, Rio Negro): Afirmativo

Afirmativo Marcelo Mango (Unión Por La Patria, Rio Negro): Negativo

Negativo Adriana Cristina Serquis (Unión Por La Patria, Rio Negro): Negativo

Negativo Aníbal Tortoriello (La Libertad Avanza, Rio Negro): Afirmativo

Afirmativo Lorena Villaverde (La Libertad Avanza, Rio Negro): Afirmativo

En tanto, el apartado por las universidades, sumó los siguientes votos:

Sergio Eduardo Capozzi (Provincias Unidas, Rio Negro): Afirmativo

Afirmativo Marcelo Mango (Unión Por La Patria, Rio Negro): Afirmativo

Afirmativo Adriana Cristina Serquis (Unión Por La Patria, Rio Negro): Afirmativo

Afirmativo Aníbal Tortoriello (La Libertad Avanza, Rio Negro): Negativo

Negativo Lorena Villaverde (La Libertad Avanza, Rio Negro): Negativo

Cómo votaron los diputados de Chubut el Presupuesto 2027 y la modificación por las universidades

El Presupuesto 2027 en general, sumó los siguientes votos:

Jorge Antonio Ávila (Provincias Unidas, Chubut): Ausente

(Provincias Unidas, Chubut): Ausente Maira Frías (La Libertad Avanza, Chubut): Afirmativo

(La Libertad Avanza, Chubut): Afirmativo José Glinski (Unión Por La Patria, Chubut): Negativo

(Unión Por La Patria, Chubut): Negativo Juan Pablo Luque (Unión Por La Patria, Chubut): Negativo

(Unión Por La Patria, Chubut): Negativo César Treffinger (La Libertad Avanza, Chubut): Afirmativo

El capitulo agregado sobre fondos para universidades, se dividió de la siguiente manera:

Jorge Antonio Ávila (Provincias Unidas, Chubut): Ausente

(Provincias Unidas, Chubut): Ausente Maira Frías (La Libertad Avanza, Chubut): Negativo

(La Libertad Avanza, Chubut): Negativo José Glinski (Unión Por La Patria, Chubut): Afirmativo

(Unión Por La Patria, Chubut): Afirmativo Juan Pablo Luque (Unión Por La Patria, Chubut): Afirmativo

(Unión Por La Patria, Chubut): Afirmativo César Treffinger (La Libertad Avanza, Chubut): Negativo

Cómo votaron los diputados de Santa Cruz el Presupuesto 2027 y la modificación por las universidades

Santa Cruz votó de la siguiente manera el Presupuesto 2027 en general:

José Luis Garrido (Por Santa Cruz, Santa Cruz): Afirmativo

(Por Santa Cruz, Santa Cruz): Afirmativo Jairo Guzmán (La Libertad Avanza, Santa Cruz): Afirmativo

(La Libertad Avanza, Santa Cruz): Afirmativo Ana María Ianni (Unión Por La Patria, Santa Cruz): Negativo

(Unión Por La Patria, Santa Cruz): Negativo Moira Lanesán Sancho (Unión Por La Patria, Santa Cruz): Negativo

(Unión Por La Patria, Santa Cruz): Negativo Juan Carlos Molina (Unión Por La Patria, Santa Cruz): Negativo

Mientras que el capitulo con fondos para universidades, sumó estos votos:

José Luis Garrido (Por Santa Cruz, Santa Cruz): Negativo

(Por Santa Cruz, Santa Cruz): Negativo Jairo Guzmán (La Libertad Avanza, Santa Cruz): Negativo

(La Libertad Avanza, Santa Cruz): Negativo Ana María Ianni (Unión Por La Patria, Santa Cruz): Afirmativo

(Unión Por La Patria, Santa Cruz): Afirmativo Moira Lanesán Sancho (Unión Por La Patria, Santa Cruz): Afirmativo

(Unión Por La Patria, Santa Cruz): Afirmativo Juan Carlos Molina (Unión Por La Patria, Santa Cruz): Afirmativo

Cómo votaron los diputados de Tierra del Fuego el Presupuesto 2027 y la modificación por las universidades

Finalmente, Tierra del Fuego sumó más votos negativos por el proyecto en general:

Jorge Neri Araujo Hernández (Unión Por La Patria, Tierra del Fuego): Negativo

(Unión Por La Patria, Tierra del Fuego): Negativo Andrea Freites (Unión Por La Patria, Tierra del Fuego): Negativo

(Unión Por La Patria, Tierra del Fuego): Negativo Santiago Pauli (La Libertad Avanza, Tierra del Fuego): Afirmativo

(La Libertad Avanza, Tierra del Fuego): Afirmativo Miguel Rodríguez (La Libertad Avanza, Tierra del Fuego): Afirmativo

(La Libertad Avanza, Tierra del Fuego): Afirmativo Paulo Agustín Tita (Unión Por La Patria, Tierra del Fuego): Negativo

Mientras que por el aportado para las universidades sumó más votos positivos: