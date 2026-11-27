La compra fue realizada por Fiduciaria Neuquina SA para el Ministerio de Seguridad. Foto: Emiliano Ortiz.

Dos camiones con escaleras de 30 metros y una autobomba urbana se sumaron a la flota de Bomberos de la Policía del Neuquén. El nuevo equipamiento permitirá mejorar la respuesta ante incendios, rescates en altura y otras emergencias.

El gobernador, Rolando Figueroa, y el ministro de Seguridad, Matías Nicolini, encabezaron este jueves la entrega de las tres unidades, que tendrán base en Neuquén capital y prestarán servicio en toda la región Confluencia.

«Van hacia la situación de peligro para rescatar a la ciudadanía»

La incorporación demandó una inversión superior a los 1,5 millones de dólares. La compra fue realizada por Fiduciaria Neuquina SA para el Ministerio de Seguridad, a través del Fondo Fiduciario de Administración de Responsabilidad Social Empresaria.

Nicolini señaló que contar con este equipamiento era una necesidad concreta «por el desarrollo que experimenta la región y la construcción de edificios de altura, era necesario contar con equipos de última generación».

Foto: Emiliano Ortiz.

También destacó que las nuevas unidades facilitarán las tareas de los bomberos y contribuirán a proteger su integridad durante los operativos.

El ministro remarcó además que la política de seguridad no se limita a los patrulleros o los sistemas de videovigilancia, sino que también requiere preparar a los equipos de emergencia para actuar ante situaciones de riesgo.

En esa línea, valoró el trabajo de los bomberos «porque en los momentos de incendio o de tensión, todos salen y ustedes van hacia esa situación de peligro para rescatar a la ciudadanía”.

Escaleras de 30 metros y tanque de 2.000 litros de agua

Los dos camiones de altura están equipados con escaleras telescópicas Magirus de cuatro tramos que alcanzan los 30 metros, una altura equivalente a un edificio de 10 pisos.

En sus extremos cuentan con cestas con capacidad para tres personas, desde las que se pueden realizar rescates, asistir a personas atrapadas y evacuar edificios desde el exterior.

También incorporan camillas especiales para rescates, monitores de agua para combatir incendios desde altura, sistemas de iluminación y generadores eléctricos, que permitirán trabajar durante operativos nocturnos.

El tercer vehículo es una autobomba urbana con un tanque de 2.000 litros de agua y una bomba centrífuga capaz de impulsar hasta 2.000 litros por minuto.

Su diseño liviano está pensado para facilitar la circulación en calles y zonas urbanas e industriales, y permitir una primera intervención rápida ante un incendio.