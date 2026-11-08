La casa de Marta Fort por dentro: diseño monocromático, sillones XL y una estética zen que marca tendencia

Lejos de las excentricidades y el brillo clásico que caracterizaron históricamente a su familia, Marta Fort sorprendió a sus millones de seguidores al abrir las puertas de su intimidad. La joven figura de Masterchef Celebrity reveló los detalles de su hogar, apostando por una estética contemporánea donde el «menos es más» es la regla de oro.

Con ambientes hiperamplios, iluminación natural y una paleta de colores serena, la heredera demostró que su estilo personal pisa fuerte en el mundo del diseño de interiores, combinando elegancia absoluta con confort cotidiano.

El refugio de Marta Fort por dentro: cómo logró un living de revista combinando tonos neutros y luz natural

Según Caras, el corazón de la propiedad es un inmenso salón de estar donde predominan los tonos blanco, gris y beige. Para lograr ese ansiado efecto de revista, la joven combinó elementos clave que hoy son furor en la decoración:

El sillón protagonista: Un modelo extra large, de líneas bajas y tapizado claro, decorado con almohadones disruptivos (con formato de nudo y esferas).



Un modelo extra large, de líneas bajas y tapizado claro, decorado con almohadones disruptivos (con formato de nudo y esferas). Contraste central: Una gran mesa ratona negra de formato ovalado rompe con la claridad del mobiliario, acompañada por libros de diseño y objetos curados al detalle.



Una gran rompe con la claridad del mobiliario, acompañada por libros de diseño y objetos curados al detalle. Texturas cálidas: El área de descanso está delimitada por una alfombra gris de pelo largo que contiene el espacio.



El área de descanso está delimitada por una alfombra gris de pelo largo que contiene el espacio. Iluminación escenográfica: Los techos se visten con imponentes lámparas colgantes de diseño esférico y acabados metálicos.

Toda esta composición dialoga directamente con el sector del comedor —equipado con sillas oscuras— gracias a los enormes ventanales de piso a techo que unifican el interior con la luz exterior.

«El nuevo lujo»: El rotundo cambio de estilo de Marta Fort que quedó reflejado en la decoración de su casa

La coherencia estética de la vivienda se traslada a la habitación principal. Marta diseñó un verdadero santuario de descanso manteniendo la misma línea cromática neutra y evitando recargar el ambiente con muebles innecesarios.

La gran protagonista del cuarto es una cama king size con un imponente respaldo tapizado en tonos crudos y ropa de cama suave. Para generar profundidad arquitectónica y regular la luz, la influencer utilizó cortinados de doble paño (combinando telas oscuras con translúcidas) y sumó estratégicamente vegetación de interior, un detalle natural que oxigena el minimalismo del espacio.