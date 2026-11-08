El antecedente cercano en Brasil bajo la lluvia que ilusiona a Franco Colapinto y Alpine

Todo indica que el pronóstico se cumplirá nuevamente. La incesante lluvia está presente desde la mañana en Interlagos y difícilmente merme para el comienzo del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, cuyo inicio está programado a las 14.

La magnitud de la tormenta afortunadamente no es la de ayer. Pero está claro que el escenario que presenta el «José Carlos Pace» es de competencia con suelo húmedo, lo que garantiza espectáculo, alternativas y, por qué no, varios golpes de escena que rompan con el curso normal de los acontecimientos.

En ese sentido, el equipo Alpine se ilusiona con poder repetir la epopeya de 2024, cuando sus dos monoplazas aprovecharon las circunstancias prácticamente idénticas y terminaron en el podio, flaqueando a Max Verstappen, que con su Red Bull dio cátedra remontando desde el 17° hasta el triunfo; uno de los más memorables de su campaña en F1.

El francés Esteban Ocon partió 5° y rápidamente sacó provecho del agua para colarse en los primeros puestos, llegando incluso a liderar la carrera en la mitad de su recorrido. Su compatriota, Pierre Gasly, actual coequiper de Franco Colapinto, la tuvo un poco más difícil desde el 13° cajón de salida, pero se las ingenió para llegar 3° y completar el doble podio de Alpine.

Aquel día, Franco, que competía con Williams, se despistó y terminó golpeando contra la contención, cerrando un fin de semana para el olvido. Previamente, en la sesión clasificatoria de la mañana (se había reprogramado por el diluvio del sábado), el argentino también se había golpeado en su vuelta lanzada.

Por la recuperación

Luego de una clasificación complicada, que lo vio quedar 17° y eliminado en Q1, Franco Colapinto irá por la remontada desde las 14, cuando se largue la vigésima competencia de la temporada 2026 de la Fórmula 1, la última en Sudamérica.

El argentino reconoció no disponer de una máquina acorde de tracción para sortear la excesiva humedad del circuito, lo que le impidió superar el primer corte y quedar en una mejor posición para hoy, en lo que será su tercera competencia en suelo carioca.

Franco llegó al paddock corriendo y con una camiseta de BOCA AJAJAJAJ el esta muy en una que nadie le quite la felicidad https://t.co/F9MJTTZ021 — Alpine ARG 🇦🇷 (@AlpineArg_) November 8, 2026

Las penalizaciones de Max Verstappen (largará último por cambio de motor) y de Lewis Hamilton (reemplazo de piezas en la unidad de potencia), le permitieron al piloto de Alpine ganar dos puestos y acreditarse el 15° cajón; posición expectante para sortear las alternativas y procurar avanzar en el pelotón.

Franco largará justo por delante de su compañero Gasly, lo que supone un arduo trabajo en equipo para avanzar en tándem y acercarse a la zona de puntos. Si bien en cada carrera se apuesta a una estrategia distinta, en esta oportunidad, considerando la lluvia, es probable que no haya demasiadas variantes; solo conducir, evitar riesgos y aprovechar oportunidades.