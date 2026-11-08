Nuevo museo en El Chocón: así será el nuevo “mundo de los dinosaurios” en Neuquén con una inversión de 24.000 millones

Villa El Chocón se prepara para dar un salto histórico en su propuesta turística con la construcción de un moderno edificio destinado a la ciencia y la divulgación. El ambicioso proyecto contempla una inversión de 24.000 millones de pesos para erigir un espacio de tres niveles.

La iniciativa fue confirmada por el gobernador Rolando Figueroa durante el aniversario de la localidad, donde remarcó el impacto estratégico que tendrá para la economía regional. Las autoridades provinciales prevén avanzar con los pliegos de licitación durante los próximos meses de verano.

El diseño arquitectónico prevé albergar laboratorios de primer nivel orientados al trabajo permanente de los especialistas y paleontólogos. De esta manera, el complejo garantizará tanto el resguardo del patrimonio fósil como las condiciones óptimas para el estudio científico.

Uno de los mayores atractivos proyectados será una estructura interactiva con forma de huevo de dinosaurio destinada a salas inmersivas. Este espacio pedagógico buscará captar el interés de grandes y chicos mediante experiencias tecnológicas innovadoras.

Un hito para el turismo y la identidad patagónica

La nueva infraestructura se integrará de forma directa con la refacción integral de la costanera y un paseo sobre el lago Ramos Mexía. Estas obras complementarias rediseñarán el entorno urbano para ofrecer mejores servicios a los visitantes y residentes.

La articulación entre el nuevo museo y los senderos paleontológicos buscará impulsar a Neuquén como un referente ineludible del turismo científico global. La obra promete dinamizar la actividad económica local y generar nuevas oportunidades para los trabajadores del sector.

EL museo tendrá actividades bajo techo y al aire libre (Foto: Gobierno de Neuquén)

El edificio resguardará piezas fundamentales de la historia paleontológica local, incluyendo réplicas y restos originales del célebre «Giganotosaurus carolinii«. Este emblemático descubrimiento realizado por Rubén Carolini en 1993 transformó para siempre el perfil de la localidad a escala internacional.

Además de las muestras bajo techo, la experiencia se complementará con los circuitos al aire libre que exhiben huellas reales sobre las bardas. Las pasarelas elevadas permiten recorrer los rastros de más de 100 millones de años sin alterar el frágil entorno natural.