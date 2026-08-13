La casa plegable que se arma en dos horas, viaja detrás de un auto y puede funcionar sin red eléctrica

¿Puede una vivienda ofrecer el confort de una casa, desplegarse casi como una carpa y, al mismo tiempo, trasladarse por ruta detrás de un auto? Esa es la idea detrás de Camping House, una microarquitectura modular diseñada para reducir al mínimo la distancia entre vivienda, paisaje y movilidad.

El proyecto pertenece a Atelier Lune y propone una construcción que puede ser remolcada por un vehículo tipo SUV y montada por dos personas en menos de dos horas. Pero más allá de la rapidez de instalación, lo interesante está en su concepto arquitectónico: no necesita fundaciones permanentes, puede adaptarse a distintos terrenos y está preparada para funcionar con menor dependencia de las redes convencionales.

La propuesta, difundida por Revista Para Ti, está pensada para el trabajo remoto, el ecoturismo, las estadías temporarias y también como posible respuesta habitacional frente a emergencias. Sin embargo, todavía se encuentra en etapa conceptual y no es una casa disponible comercialmente.

Una arquitectura que se pliega para viajar

Camping House intenta ocupar un territorio intermedio entre la vivienda modular, la casa rodante y la carpa de camping.

Foto: Architizer – Camping House by Atelier Lune

Su silueta triangular anticipa parte de su funcionamiento. En lugar de trasladar una vivienda terminada de grandes dimensiones, la estructura se compacta para viajar y se expande una vez que llega al terreno elegido.

Paneles, conexiones, bisagras y equipamiento fueron concebidos como componentes de un mismo sistema. De esta manera, el montaje deja de entenderse como una obra convencional y pasa a funcionar como una secuencia de piezas que se despliegan y conectan.

Según la ficha oficial publicada por Architizer, el sistema está diseñado para que dos personas puedan instalarlo en menos de dos horas y utiliza paneles aislantes de alto rendimiento, juntas selladas y una estructura optimizada para ofrecer protección frente a diferentes condiciones climáticas.

Tres módulos que permiten transformar la vivienda

Una de las decisiones más interesantes desde el diseño está en la organización interior. La casa no funciona como un único volumen rígido, sino que se estructura mediante tres módulos denominados “Ports”.

Foto: Architizer – Camping House by Atelier Lune

El Residential Port concentra el área principal de la vivienda. Allí, el mobiliario transformable permite que un mismo ambiente funcione como living, espacio de descanso o dormitorio dependiendo del momento del día.

El Utility Port reúne las instalaciones y los servicios fundamentales, principalmente cocina y baño.

Finalmente, el Extended Port funciona como una ampliación opcional y puede destinarse a escritorio, habitación de huéspedes, guardado o equipamiento deportivo.

La lógica permite que la vivienda crezca o cambie sin necesidad de reemplazar su estructura original. También abre la posibilidad de conectar distintas unidades y formar pequeños conjuntos temporales.

Diseño bioclimático para depender menos de la energía

La sustentabilidad del proyecto no se limita a incorporar paneles solares. La arquitectura fue pensada para aprovechar recursos pasivos antes de recurrir a sistemas mecánicos de climatización.

Foto: Architizer – Camping House by Atelier Lune

La ventilación cruzada favorece la circulación natural del aire, mientras que una abertura superior funciona como chimenea solar, facilitando la salida del aire caliente acumulado.

A esto se suman aleros profundos y protecciones textiles exteriores, que reducen la incidencia directa del sol y generan espacios intermedios entre el interior y el paisaje.

Para condiciones de bajas temperaturas, el proyecto contempla paneles aislantes, pisos con aislamiento y elementos destinados a reducir las pérdidas térmicas.

La vivienda también fue concebida con capacidad para incorporar energía solar y estrategias de eficiencia en el uso del agua, una característica especialmente relevante cuando se piensa en terrenos alejados de la infraestructura urbana.

Una casa sin cimientos permanentes

Otro aspecto diferencial aparece debajo de la vivienda.

Foto: Architizer – Camping House by Atelier Lune

Camping House no necesita una platea de hormigón ni cimientos convencionales. En cambio, utiliza anclajes livianos y reversibles que buscan disminuir la transformación permanente del suelo.

Esta decisión modifica la relación habitual entre arquitectura y territorio: la construcción puede llegar, permanecer durante determinado período y después retirarse sin dejar una infraestructura fija.

Esa condición resulta especialmente atractiva para proyectos de ecoturismo o instalaciones en paisajes naturales sensibles, donde una construcción tradicional implicaría movimientos de suelo, fundaciones y obras de infraestructura difíciles de revertir.

Materiales pensados para durar, repararse y reemplazarse

La elección de los materiales también responde al carácter móvil de la vivienda. El proyecto contempla una estructura liviana y componentes industrializados, con piezas que pueden reemplazarse de manera individual.

Foto: Architizer – Camping House by Atelier Lune

La idea es evitar que el deterioro de un elemento obligue a descartar grandes partes del sistema y, de esta forma, extender la vida útil de la construcción.

Es una lógica cercana al diseño de producto aplicada a la arquitectura: fabricar, ensamblar, reparar, desmontar y eventualmente reutilizar.

De refugio turístico a vivienda para emergencias

Aunque resulta fácil imaginar Camping House instalada frente a un bosque, una montaña o un lago, sus diseñadores plantean usos que van más allá del turismo.

Foto: Architizer – Camping House by Atelier Lune

La rapidez de montaje podría convertirla en una alternativa de alojamiento temporal después de inundaciones, incendios u otras situaciones que obliguen a desplazar personas.

A diferencia de un refugio básico, cada unidad podría proporcionar espacios para dormir y trabajar, además de cocina y baño. Varias casas conectadas podrían, además, formar pequeños núcleos habitacionales.

Cuando dejaran de ser necesarias en un lugar, podrían desmontarse y reutilizarse en otro.

Un proyecto premiado que todavía no llegó al mercado

Por ahora, Camping House debe entenderse como una exploración arquitectónica y no como un producto que pueda comprarse.

Foto: Architizer – Camping House by Atelier Lune

El proyecto fue seleccionado como finalista de los Architizer A+Awards 2026 dentro de la categoría de proyectos residenciales sustentables no construidos, dato confirmado por la organización del premio.

La distinción resulta significativa porque resume el debate que plantea esta pequeña construcción: ¿una casa tiene necesariamente que permanecer para siempre en el mismo lugar?

Frente a modelos residenciales basados en estructuras pesadas y permanentes, Camping House ensaya otra respuesta. Una arquitectura plegable, modular, transportable y reversible, capaz de llegar a un paisaje sin necesariamente apropiarse de él.

Todavía es un concepto. Pero su diseño anticipa una discusión cada vez más presente en la arquitectura contemporánea: cómo construir viviendas más flexibles y con una relación menos invasiva con el territorio, sin renunciar al confort cotidiano.