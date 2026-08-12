Así son las “garage houses”, las increíbles casas de Japón donde el auto se integra al living y transforma la arquitectura

En Japón, el garaje puede ser mucho más que un espacio para estacionar. En algunas viviendas contemporáneas se convierte en el punto de partida de todo el proyecto: ocupa la planta baja, queda debajo de los espacios habitables o incluso se integra visualmente con el living, como si el auto fuera una pieza de exhibición.

Son las llamadas garage houses, una tipología que combina la pasión automotriz con una necesidad muy concreta de las grandes ciudades japonesas: aprovechar terrenos pequeños, estrechos y costosos.

Garage houses: cuando el auto define el diseño de la casa

En estas viviendas, el garaje forma parte de la estructura y de la distribución de la casa. Una solución habitual consiste en reservar la planta baja para el vehículo y trasladar el living, la cocina y los dormitorios hacia los niveles superiores.

Fotos: Instagram @emprehouse”

Este esquema permite aprovechar prácticamente la misma superficie para diferentes funciones y resulta especialmente útil en parcelas urbanas angostas o de geometrías complejas.

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Pero algunos arquitectos japoneses fueron más lejos: en lugar de esconder el automóvil, decidieron incorporarlo visualmente a los ambientes interiores mediante grandes superficies vidriadas.

Así, desde el living, el dormitorio o un patio interno puede contemplarse el vehículo como si estuviera expuesto en una galería.

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Casas donde el garaje parece una galería

Uno de los ejemplos más particulares está en Kawagoe, donde el estudio Horibe Associates diseñó una vivienda para un propietario aficionado a los autos y las motos que quería contemplar su Maserati Shamal desde el dormitorio.

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El garaje quedó en la planta baja y los principales ambientes se ubicaron arriba. Además, se incorporó un patio para favorecer la ventilación y reducir el impacto del ruido y los gases de los vehículos.

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Otro caso es Garage Hall House, en Tokio, donde el estacionamiento fue utilizado como parte central de la organización de una vivienda familiar construida sobre un terreno urbano reducido.

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Hormigón, vidrio y espacios verticales

La arquitectura de estas casas suele recurrir a hormigón armado, grandes paños de vidrio y patios interiores. Los materiales permiten generar espacios amplios para los vehículos y, al mismo tiempo, mantener iluminación y ventilación en los sectores habitables.

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También es frecuente una organización vertical: garaje abajo, dormitorios en niveles intermedios y áreas sociales en los pisos superiores, donde se puede aprovechar mejor la luz natural.

En las viviendas más exclusivas, el concepto llega al extremo de crear verdaderos “car lounges”, espacios similares a galerías privadas donde los vehículos forman parte de la decoración.

Una solución japonesa para terrenos pequeños

Más allá de su estética llamativa, las garage houses muestran una característica de la arquitectura residencial japonesa: convertir las limitaciones de espacio en oportunidades de diseño.

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Un terreno pequeño obliga a construir hacia arriba; la necesidad de estacionamiento lleva el auto al interior y el garaje termina organizando toda la vivienda.

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El resultado son casas donde arquitectura y automóvil conviven en un mismo espacio, y donde algo tan cotidiano como guardar el auto puede convertirse en el elemento alrededor del cual se diseña todo el proyecto.