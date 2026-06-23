La imponente cruz en un pueblo de Buenos Aires que convirtió a un cementerio en uno de los más emblemáticos

En el corazón de la provincia de Buenos Aires, se encuentra una de las obras arquitectónicas más impactantes del país.

En la localidad de Laprida, en el corazón de la provincia de Buenos Aires, se encuentra una de las obras arquitectónicas más impactantes del país. Se trata del portal de ingreso al cementerio municipal, una construcción monumental diseñada por el célebre arquitecto Francisco Salamone, cuya gigantesca cruz se transformó en un símbolo de la ciudad.

La estructura sorprende por sus dimensiones. Con más de 30 metros de altura, la cruz se eleva sobre el horizonte pampeano y puede observarse desde varios kilómetros de distancia. Su presencia imponente rompe con la uniformidad del paisaje rural y genera una escena que parece salida de otra época.

Una obra cargada de simbolismo

Construido durante la década de 1930, el acceso al cementerio fue concebido por Salamone como mucho más que una simple entrada. Cada elemento de la obra fue diseñado con una fuerte carga simbólica vinculada a la vida, la muerte y la trascendencia.

El camino que conduce hacia la cruz forma parte de esa narrativa visual y evoca el recorrido del Vía Crucis, mientras que la monumentalidad del conjunto busca generar una sensación de respeto y contemplación.

En la parte superior se destaca un enorme Cristo de hormigón realizado por el escultor Santiago Chierico, cuya estética presenta rasgos cubistas que le otorgan una identidad única dentro del arte religioso argentino.

Una de las obras más famosas de Salamone

El portal del cementerio de Laprida integra el extraordinario legado de Francisco Salamone, responsable de decenas de edificios públicos, plazas, mataderos y palacios municipales construidos en distintas localidades bonaerenses entre 1936 y 1940.

Sus creaciones, caracterizadas por la monumentalidad, el art déco y el futurismo, siguen despertando admiración entre arquitectos, historiadores y turistas que recorren la provincia en busca de estas obras únicas.

Un atractivo turístico y cultural

Con el paso de los años, el cementerio de Laprida se convirtió en uno de los sitios más visitados por quienes siguen la denominada «Ruta Salamónica», un circuito que reúne las construcciones más emblemáticas del arquitecto en el interior bonaerense.

La gigantesca cruz, el Cristo monumental y el simbolismo que atraviesa toda la obra hacen de este lugar uno de los ejemplos más impactantes de la arquitectura monumental argentina.

Más de ocho décadas después de su inauguración, la obra continúa sorprendiendo a quienes llegan hasta este rincón de la provincia de Buenos Aires, donde una cruz gigantesca parece custodiar eternamente el límite entre la vida y la memoria.