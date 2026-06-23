Diseño, arte y solidaridad con los pueblos afectados por los incendios en la Patagonia en la feria MAPA 2026

Obras de arte que serán subastadas a beneficio de las comunidades afectadas por los incendios en la Patagonia.



Del 25 al 28 de junio, el Pabellón 8 de La Rural en Buenos Aires se convertirá en el epicentro del arte y el diseño latinoamericano con la 8.ª edición de MAPA Feria de Arte Contemporáneo. Con más de 40 galerías, 45 estudios de diseño y la participación de 400 artistas, el evento consolida su mirada federal. Este año, la Patagonia tendrá un protagonismo especial a través de una potente propuesta artística con fines solidarios.

Stand 13: Arte con compromiso ambiental y ADN patagónico

La gran novedad para nuestra región es MAPA x Patagonia, la segunda edición de la línea solidaria de la feria (que en 2025 acompañó a Bahía Blanca tras las inundaciones). En esta oportunidad, en una alianza entre Make Art Not War y la Cooperativa Mate Cocido, el Stand 13 presentará las producciones de cinco artistas del sur argentino.



La propuesta, bajo la curaduría de Suyay Brillaud, recorre disciplinas como la fotografía, el grabado, la pintura y las técnicas mixtas. Las obras nacen de una relación directa y sensible con el paisaje patagónico: sus bosques, ríos, montañas y la inmensidad de sus extensiones, pensados como un organismo vivo en constante transformación.

Aquí, cinco de las obras de arte que se subastárn y sus autores.

Fusión I – Nosotros y el bosque. María Alejandra Piovano Fotógrafa y artista visual radicada en la Comarca Andina.

Celeste Botet Fotógrafa y artista visual radicada en la Comarca Andina

Memoria del fuego. Ángel Gabriel Luciani Vargas, artista visual nacido en la Comarca Andina. Licenciado en Artes Visuales (IUPA).

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Lonco mapuche. Juan Danna Artista salteño con más de 40 años de trayectoria.

Debajo del horizonte. Suyay Brillaud. Artista visual, muralista y performer nacida en El Bolsón.



Causa Solidaria: el 50% de lo recaudado por la venta de estas obras —disponibles tanto en la feria como de forma online— se destinará a acciones de apoyo para las comunidades patagónicas afectadas por los incendios forestales. El 50% restante será para los artistas.

Una edición que rompe fronteras: Diseño coleccionable y grandes homenajes



MAPA 2026 no solo expande su territorio hacia el interior, sino que también borra los límites entre las disciplinas artísticas. Los ejes centrales de este año incluyen:



El auge del diseño coleccionable: Se incorpora por primera vez la Sección Diseño, curada por María Boggiano. Habrá piezas únicas de estudios independientes, mobiliario icónico del Estudio Cabeza y un homenaje al gran Ricardo Blanco.

Se incorpora por primera vez la Sección Diseño, curada por María Boggiano. Habrá piezas únicas de estudios independientes, mobiliario icónico del Estudio Cabeza y un homenaje al gran Ricardo Blanco. Alianza Internacional con Brasil: La feria recibe a MADE (Mercado, Arte, Design) de San Pablo, la plataforma líder de diseño coleccionable de Brasil, que desembarca con 18 referentes de su país.

La feria recibe a (Mercado, Arte, Design) de San Pablo, la plataforma líder de diseño coleccionable de Brasil, que desembarca con 18 referentes de su país. Homenajes históricos:

El artista venezolano Juvenal Ravelo realizará un mural en vivo junto al público en homenaje al maestro del arte cinético Julio Le Parc (1928-2026) .

. La Fundación Luis Felipe Noé presentará «Noé en clave gráfica», un proyecto que explora el imaginario visual de «Yuyo» Noé (1933-2025) mediante experimentaciones y serigrafías contemporáneas.

mediante experimentaciones y serigrafías contemporáneas. Nuevas Tecnologías: El espacio MAPA Digital presentará la muestra Mundo.[OS], con instalaciones interactivas, lumínicas y generativas de ocho artistas digitales de la región.

El espacio MAPA Digital presentará la muestra Mundo.[OS], con instalaciones interactivas, lumínicas y generativas de ocho artistas digitales de la región.

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