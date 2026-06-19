La casa de Lionel Messi en Miami por dentro: una joya arquitectónica con piscina, muelle y suite premium

Desde su llegada a Miami, Lionel Messi y Antonela Roccuzzo encontraron mucho más que una casa. La propiedad donde viven junto a sus hijos fue concebida como una residencia de alto nivel que combina arquitectura contemporánea, conexión con el entorno acuático y espacios diseñados para disfrutar de la vida familiar con absoluta privacidad.

Ubicada sobre un canal navegable, la mansión se distingue por una implantación privilegiada que aprovecha al máximo las vistas al agua. La relación entre interior y exterior es una constante en todo el proyecto, una característica típica de las residencias más exclusivas del sur de Florida.

Una arquitectura pensada para vivir de cara al agua

Vista desde el exterior, la casa presenta una volumetría imponente de varios niveles, con líneas limpias y una composición donde predominan los grandes ventanales y las superficies blancas.

Uno de los aspectos más llamativos es su extensa plataforma costera privada que rodea gran parte del terreno y funciona como una prolongación de la vivienda hacia el canal. Esta solución arquitectónica permite disfrutar del paisaje desde prácticamente cualquier punto del exterior.

La presencia de palmeras y vegetación tropical refuerza la integración con el entorno y aporta una atmósfera de resort permanente.

La piscina como eje del proyecto

En la zona exterior, la piscina se convierte en uno de los elementos centrales de la residencia.

Su diseño geométrico rompe con las tradicionales formas rectangulares y genera un recorrido visual dinámico que acompaña la arquitectura de la casa. En uno de sus extremos se incorpora una plataforma de baja profundidad equipada con reposeras sumergidas, un recurso muy utilizado en hoteles y viviendas premium para crear espacios de relax dentro del agua.

Los revestimientos en tonos claros de la terraza ayudan a reflejar la luz natural y potencian la sensación de amplitud, mientras que las áreas de descanso distribuidas alrededor permiten disfrutar de las vistas abiertas al canal.

Galerías cubiertas y espacios para disfrutar el clima de Miami

Otro de los detalles arquitectónicos destacados son las galerías semicubiertas sostenidas por columnas de gran porte.

Estos espacios funcionan como transición entre el interior y el exterior, una estrategia habitual en la arquitectura residencial de climas cálidos. Además de generar sombra, permiten utilizar los ambientes al aire libre durante gran parte del año.

La combinación de superficies claras, grandes alturas y espacios abiertos crea una sensación de sofisticación relajada que define gran parte de la vivienda.

La suite principal: elegancia boutique y diseño sensorial

Entre todos los ambientes de la mansión, la habitación principal de Messi y Antonela es uno de los espacios que mejor representa la filosofía de diseño de la casa.

Lejos de la ostentación, el dormitorio apuesta por una estética inspirada en los hoteles boutique de lujo, donde la calidad de los materiales y la armonía visual tienen más protagonismo que los elementos decorativos excesivos.

La suite se organiza a partir de una gran cama king size respaldada por un cabecero compuesto por paneles tapizados modulares en tonos marfil. Este recurso aporta textura, confort y una fuerte presencia visual sin romper la serenidad del conjunto.

Una paleta neutra que transmite calma

El dormitorio está dominado por una gama cromática de blancos rotos, beige, arena y rosa empolvado.

La elección no es casual: los tonos neutros ayudan a amplificar la luz natural que ingresa a través de los ventanales y generan una atmósfera relajante, ideal para un espacio destinado al descanso.

Las paredes incorporan sutiles revestimientos texturados que agregan profundidad sin alterar la estética minimalista que domina toda la composición.

Mobiliario curvo y piezas de diseño contemporáneo

Uno de los elementos que más llama la atención es el living privado integrado al dormitorio.

Allí destaca un elegante sofá curvo tapizado en terciopelo rosa empolvado que aporta suavidad visual y rompe con la geometría más rígida de la arquitectura. Frente a él se ubica una mesa de centro escultórica de acabado brillante y formas orgánicas, una pieza que podría formar parte de cualquier showroom de diseño contemporáneo.

La tendencia de incorporar mobiliario curvo responde a una búsqueda cada vez más presente en el interiorismo de lujo: crear ambientes acogedores y visualmente fluidos.

La alfombra XXL que define todo el ambiente

Otro de los protagonistas de la suite es la enorme alfombra color marfil que ocupa gran parte de la superficie.

Sus dibujos geométricos en relieve aportan textura y ayudan a organizar visualmente el espacio, delimitando el sector de descanso y la zona de estar sin necesidad de muros o divisiones físicas.

Este recurso contribuye además a reforzar la sensación de hotel de lujo que caracteriza al dormitorio.

Luz natural y ventanales de piso a techo

La conexión con el exterior vuelve a aparecer como uno de los conceptos centrales del proyecto.

Los amplios ventanales corredizos con perfilería negra permiten el ingreso de abundante luz natural durante todo el día y ofrecen vistas privilegiadas hacia el entorno tropical de la propiedad.

Las cortinas livianas en tonos claros suavizan la entrada de luz y aportan movimiento y calidez al ambiente.

Una casa diseñada para el bienestar

Más allá de sus dimensiones o de su ubicación privilegiada, la mansión de Messi y Antonela destaca por una idea clara: crear espacios donde el lujo se exprese a través del confort, la funcionalidad y la calidad del diseño.

La arquitectura abierta, la presencia constante del agua, los materiales nobles y una decoración cuidadosamente seleccionada convierten a esta residencia en un ejemplo de cómo las viviendas de alta gama actuales buscan parecerse cada vez más a hoteles boutique cinco estrellas, pero con la intimidad y la calidez de un hogar familiar.