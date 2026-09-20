Ataque masivo sobre Moscú dejó dos muertos y una refinería en llamas en pleno cierre electoral de Rusia

En una madrugada de extrema tensión, Moscú y sus zonas aledañas sufrieron uno de los mayores ataques con vehículos no tripulados desde el inicio del conflicto. La ofensiva dejó al menos dos muertos, cientos de evacuados y daños críticos en infraestructura estratégica, incluida la Refinería Petrolera de Moscú.

El ataque se desató entre las 3 y las 5 de la madrugada del domingo, coincidiendo de forma directa con la apertura de las urnas en el último día de las elecciones legislativas rusas. La magnitud del bombardeo obligó a las autoridades a desplegar un operativo de emergencia masivo y a cerrar el espacio aéreo.

El impacto: edificios destruidos y caos en los aeropuertos de Moscú

Tanto el gobernador de la región, Andréi Vorobiov, como el alcalde de la capital, Serguéi Sobianin, confirmaron que los equipos de emergencia siguen trabajando en las zonas donde cayeron los fragmentos.

El balance oficial del asedio expone la crudeza de la jornada:

La agencia estatal TASS confirmó que las defensas antiaéreas interceptaron y derribaron 338 drones que se dirigían hacia la capital, superando ampliamente los reportes iniciales.

que se dirigían hacia la capital, superando ampliamente los reportes iniciales. Víctimas fatales: Una mujer de 44 años murió en el municipio de Sofyino luego de que un dron impactara de lleno contra el último piso de su edificio. La segunda víctima fue un anciano que se encontraba en una casa de Orekhovo-Zuevo, la cual quedó destruida y envuelta en llamas tras el impacto.

Una mujer de 44 años murió en el municipio de Sofyino luego de que un dron impactara de lleno contra el último piso de su edificio. La segunda víctima fue un anciano que se encontraba en una casa de Orekhovo-Zuevo, la cual quedó destruida y envuelta en llamas tras el impacto. Unas 400 personas fueron evacuadas de urgencia tras desatarse un incendio en el complejo residencial Novye Kotelniki.

de urgencia tras desatarse un incendio en el complejo residencial Novye Kotelniki. Más de 30 vuelos comerciales no pudieron aterrizar y debieron ser desviados ante las estrictas restricciones de seguridad en todos los aeropuertos moscovitas.

Golpe al corazón energético en pleno fin de semana electoral

Uno de los blancos principales del enjambre de drones fue la Refinería Petrolera de Moscú, ubicada en la ciudad de Istra, al noroeste de la capital. El alcalde Sobianin admitió severos daños materiales en las instalaciones, aunque precisó que no se registraron heridos entre los operarios de la planta.

Si bien no hubo una reivindicación oficial inmediata, la ofensiva se alinea con la nueva táctica de Ucrania: intensificar los bombardeos en lo profundo del territorio ruso para asfixiar su logística y su capacidad energética.

Las explosiones retumbaron en Moscú exactamente durante el tercer y último día de las elecciones legislativas del país, unos comicios diseñados para ratificar el dominio absoluto del partido del presidente Vladimir Putin.

Con información de AFP.