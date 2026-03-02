Minimalismo y búnker creativo: así es la imponente mansión de 2 millones de dólares de Lali y Pedro Rosemblat
La pareja consolida su amor en el exclusivo San Jorge Village. Entre paredes blancas, un estudio de grabación privado y vestidores de lujo, la artista diseñó un refugio de vanguardia para escapar de las cámaras.
Lali Espósito vive un presente de gloria absoluta, y su casa es el reflejo de ese éxito. Tras cerrar su gira nacional ante multitudes, la cantante se refugia en su propiedad del San Jorge Village, en la zona norte del Gran Buenos Aires, junto a su pareja Pedro Rosemblat.
Valuada en 2,1 millones de dólares, la mansión de 2.750 metros cuadrados es un oasis de paz donde el diseño contemporáneo se encuentra con la calidez de un hogar.
La vivienda, distribuida en dos plantas, fue pensada para la funcionalidad: cuenta con cuatro dormitorios y cinco baños, pero su verdadero valor reside en la fluidez de sus espacios y la conexión constante con el verde exterior a través de ventanales gigantes.
A diferencia de la opulencia cargada, Lali eligió un minimalismo cálido. El blanco absoluto en las paredes domina cada rincón, combinado con texturas de madera clara que aportan serenidad.
- Planta Baja: Un amplio comedor formal se conecta con áreas de uso diario y un quincho cerrado totalmente equipado, el lugar preferido para las reuniones sociales de la pareja.
- El Jardín: Un extenso pulmón verde rodea la construcción, garantizando la privacidad necesaria para evitar el acoso mediático.
El «corazón» de la casa: Estudio y Vestidores
Para una estrella pop, el trabajo nunca se detiene del todo. Por eso, la mansión cuenta con sectores específicos que son el sueño de cualquier artista:
- El Búnker Creativo: En la planta alta se encuentra su estudio de grabación privado. Rodeada de guitarras y consolas de última generación, es allí donde Lali compone sus hits en absoluta soledad y concentración.
- Vestidores de colección: La propiedad dispone de dos grandes vestidores. Uno privado en la suite principal y otro vinculado al área de trabajo, donde atesora piezas icónicas de sus giras y calzado de diseño que forman parte de su universo visual.
