Así es el cuarto del hijo de Úrsula Corberó y el Chino Darín: un espacio con estilo japandi y calidez en cada rincón

Úrsula Corberó y el Chino Darín atraviesan sus semanas más especiales tras la llegada de su primer hijo.

En pleno proceso de adaptación a la paternidad, la actriz decidió abrir las puertas de su intimidad y compartió cómo transformaron su dormitorio principal para recibir al bebé, apostando por una de las tendencias más fuertes del interiorismo actual: el estilo Japandi.

La clave del diseño: paz visual y materiales nobles

El espacio de la pareja destaca por fusionar el minimalismo japonés con la calidez escandinava.

En las imágenes compartidas por la protagonista de «La Casa de Papel», se observa una armonía absoluta donde predominan:

Paleta de colores: tonos blancos y maderas claras que amplifican la luz natural. Texturas orgánicas: un sofisticado piso de mosaicos en colores tierra que le otorga un carácter único y terrenal a la habitación.

Materiales: prioridad absoluta por la madera noble y fibras naturales, elementos esenciales de la estética japandi.

Una cuna que sigue la línea minimalista

El mobiliario infantil no rompe con la estética del hogar. La pareja optó por una cuna de diseño simple y líneas redondeadas, fabricada con barrotes de madera natural.

Ubicada estratégicamente al lado de la cama matrimonial, la pieza evita los excesos y apuesta por la sobriedad, demostrando que la funcionalidad y el buen gusto pueden convivir en la habitación del bebé.

Más allá del dormitorio, Corberó dejó ver que otros sectores de la vivienda fueron adaptados bajo esta misma premisa: crear una atmósfera relajada y cálida para transitar los primeros meses de esta nueva etapa familiar.