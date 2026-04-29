Así quedó la casa de Noelia Marzol tras su impactante renovación: el antes y después que sorprendió en redes

El cambio fue total. Noelia Marzol compartió en sus redes sociales el antes y después de su casa y dejó ver una transformación que no pasó desapercibida. Según mostró y tal como replicó Ciudad Magazine, la artista apostó por una renovación integral que combinó diseño moderno, calidez y funcionalidad, pensada para su vida en familia junto a Ramiro Arias y sus hijos.

De espacios recargados a una cocina luminosa y funcional

Uno de los cambios más notorios se dio en la cocina. El antes mostraba un ambiente más tradicional, mientras que el después revela un espacio moderno, amplio y organizado.

El blanco domina muebles y paredes, lo que genera sensación de amplitud, mientras que la madera suma calidez en la mesa y las sillas. La incorporación de una isla central y estantes flotantes no solo aporta diseño, sino también practicidad. La luz natural, protagonista, termina de definir el nuevo estilo.

Un comedor renovado: del clásico a lo natural

El comedor también evidencia un giro claro en la estética. De un espacio más convencional pasó a uno con impronta natural y elegante.

La gran mesa de madera maciza se convierte en el eje del ambiente, acompañada por sillas de esterilla y lámparas de fibras naturales. Los detalles, como flores frescas y vajilla a la vista, refuerzan una identidad más cálida y personal.

El living: más luz, más confort

En el living, el cambio apunta al confort. El antes, más cargado, dio paso a un espacio liviano y relajado, con tonos neutros y materiales nobles.

Un sillón amplio invita al descanso, mientras que los textiles suman textura sin sobrecargar. Los grandes ventanales integran el interior con el exterior, logrando un ambiente luminoso y conectado con la naturaleza.

Dormitorios y baños: equilibrio y armonía

Los cuartos mantienen una línea simple, pensada para el descanso. Predominan los colores suaves y una estética minimalista que aporta calma.

En los baños, la renovación combina diseño moderno y funcionalidad, con una coherencia visual que se mantiene en toda la casa.

El exterior: de complemento a protagonista

La galería y el parque también fueron parte del cambio. Pasaron de ser espacios secundarios a convertirse en áreas clave para la vida cotidiana.

Con una decoración alineada al interior, el exterior suma conexión, aire libre y disfrute familiar, reforzando la idea de un hogar pensado para vivir y no solo para mostrar.

Un antes y después que redefine el hogar

La transformación de la casa de Noelia Marzol no solo es estética. El paso de ambientes más tradicionales a espacios luminosos, funcionales y cálidos refleja una tendencia clara: hogares que priorizan el bienestar y la vida en familia.

El resultado es un equilibrio entre diseño y uso real, donde cada ambiente cumple una función sin perder estilo.