Las luces que iluminan a Neuquén en una torre icónica de la Patagonia

Así luce la torre Forte en las fechas patrias.

Uno de los grandes atractivos del edificio es el innovador sistema tecnológico que permite que cambie los colores de la fachada, todo un espectáculo que deslumbra a los vecinos y ya es parte del patrimonio de la ciudad.



“La iluminación fue concebida como un tema central desde el inicio del proyecto, trabajando junto a una asesora en luminotecnia”, afirman los arquitectos Sebastián Costanzi y Guillermo Parra.





“La intención fue reforzar la condición icónica del edificio y lograr que Complejo Gamma Norte comunique su presencia también en la nocturnidad -continúan-. El sistema de iluminación permite que el conjunto se exprese en fechas especiales -patrias, celebraciones y campañas de concientización- transformando al edificio en un actor urbano activo, capaz de dialogar con la ciudad más allá de su uso cotidiano”.



La iluminación nocturna de fachada de la torre se ha logrado con dos elementos. “El primero tiene que ver con el recurso de haber recedido el cristal respecto del filo de losa, de modo tal de poder lograr un pequeño semicubierto en cada nivel, cuyo fondo de losa es inclinado para poder reflejar así lo que brinda el segundo recurso”, explican.



Así, la línea de bañadores led RGBW ilumina de abajo hacia arriba, de manera que desde el nivel peatonal no se ve la fuente de luz sino solo el color reflejado, agregan en la memoria descriptiva los arquitectos.



“Estos dos recursos logran teñir el edificio con color, adoptando configuraciones que pueden establecerse con un programa, según lo que se desee expresar”, señalan después.

Para eso fue necesario un minucioso trabajo trabajo para montar todo en los balcones de servicio y garantizar la seguridad de los operarios, explica el ingeniero Pablo Ramasco.



Un pino de Navidad, los destellos en Año Nuevo o un corazón el Día de los Enamorados también integran la lista de las fechas especiales. Pero el resto de los días la torre también muestra su magia, con colores aleatorios que rotan periódicamente.



En el edificio se utilizan 319 artefactos bañadores lineales led Phillips (29 unidades por planta) RGBW (Red, Green, Blue, White) que pueden producir infinitas variaciones de color. En conjunto con dos controladores de sistemas de iluminación Phillips, se pueden programar distintos escenarios, también con infinidad de posibilidades.