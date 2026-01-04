«Notable»: en Chihuahua, el barrio de la playa nudista de Punta del Este, se construyen casas como esta

La casa tiene 114 metros cuadrados. Fotos: Aldo Lanzi.

Un uruguayo radicado en Australia contrató a un estudio de Montevideo para que le construyera una casa en Chihuahua, en el corazón del barrio playero donde los nudistas se bañan y toman sol como Dios los trajo al mundo a 15 kilómetros de Punta del Este, la ciudad que cada vez más argentinos eligen para las vacaciones o como residencia permanente en Uruguay.

En el barrio playero el ritmo de construcción es alto y motivos sobran. El primero está a la vista: esa combinación de dunas, pinos, plantas nativas, ese encanto agreste de cara al mar. Pero hay más: los proyectos tienden a preservar la armonía con el entorno y está del lado sur de la ruta interbalnearia cada vez más transitada y entonces no hay que cruzarla para llegar a la arena ni meterse en la dársena a esperar el momento de poder girar a la izquierda. Y por si faltara un detalle, los que se escandalizaron con tanta desnudez y vendieron lotes y casas preocupados porque creían que se desvalorizarían, no intuyeron que ocurriría lo contrario: con el paso de los años:, la demanda empujó los precios hacia arriba.

Reflejos al atardecer.

Ese es el panorama que comparte desde Montevideo el arquitecto Marcelo Mederos, socio fundador del estudio iHouse que contactó el cliente uruguayo desde Australia. “Este proyecto se enmarca en un contexto de crecimiento urbano y demográfico acelerado en los últimos años”, dice

Un proyecto resuelto con videollamadas

Luego del primer contacto, el desafío fue desarrollar el proyecto mediante videollamadas. No fue un problema: el entendimiento fue rápido. El cliente quería una vivienda para utilizar como su residencia temporal mientras estuviera en el Uruguay, un espacio donde descansar, recibir a la familia, los amigos. Así, pronto quedaron claras las premisas: una casa conectada con el exterior, con mínimas modificaciones en la topografía y flora del terreno y terminada por completo para su llegada. “Notable”, dijo cuando la vio.

«Notable»: en Chihuahua, el barrio de la playa nudista de Punta del Este, se construyen casas como esta

Integrada al entorno.



En ese entorno agreste y árido, la vivienda se integra a la nueva imagen del barrio, explica el arquitecto en referencia a ese escenario donde se mezclan construcciones que evocan épocas pasadas con intervenciones contemporáneas.



“El cambio en el lenguaje de la arquitectura costera se refleja también en las nuevas lógicas de construcción”, dice el arquitecto Mederos.

Dos módulos



En el caso de esta vivienda, la decisión fue la construcción modular en fábrica con el sistema Steel frame:: dos módulos simétricos diseñados para optimizar el espacio y la funcionalidad, unidos por su lado más largo en un prisma rectangular.

En el interior, la distribución se organiza en torno a una fuerte simetría en ambos ejes. Un bloque central divide las áreas sociales de los dormitorios, mientras que las fachadas cortas y laterales son ciegas, otorgando privacidad. Las fachadas largas cuentan con aberturas que permiten una conexión total con el entorno.



La fabricación en un ambiente controlado permitió realizar las pequeñas intervenciones en el terreno en menos de una semana,.

Los módulos fueron fabricados en Montevideo.



Ese ambiente controlado es la planta que funciona junto a las oficinas de iHouse estudio en Montevideo.

Al describir el sistema el arquitecto Mederos señala que al tener todo centralizado en la planta en la capital uruguaya optimizan recursos y el control de procesos y calidad es sustancialmente mejor que en el de una obra levantada in situ.



“Nosotros tenemos la obra del día uno al último a dos pasos de la puerta de la oficina, ocho horas por día”. Y eso, explica, les da la chance de seguir de cerca cada detalle.



“La casa sale terminada y equipada de fábrica -continúa-. Es un bloque de hasta 60m2 que va listo en un camión hasta su destino final”. Allí, como en el caso de Chihuahua, una grúa espera para emplazarlo sobre los cimientos y servicios previamente realizados. En el lugar, resta la unión de módulos y conexiones a servicios: “Y listo para usar”.

Los primeros días en la casa

¿Cómo se adaptó el cliente a la casa? ¿Cuál fue su devolución? ¿Cuál fue su devolución? «Nos llamó para decirnos que era todo lo que buscaba, tal cual se había imaginado”, dice el arquitecto. Y cuenta lo que que observó cuando pasó a dejarle un presente y saludarlo y no olvidó lo que vio.

“Estaban ambas ventanas de cada lado abiertas, lo que transformaba el espacio interior en exterior, la brisa marina movía las cortinas, su madre leía un libro recostada en el sofá y él trabajaba en su notebook en la barra, escuchando algo de bossa. Me recorrió el cuerpo una emoción muy fuerte, porque estaban habitando la casa tal como habíamos imaginado que podía ser«, relata.

as fachadas largas cuentan con aberturas que permiten una conexión total con el paisaje.



¿Han recibido pedidos de casas similares a esa? “Hemos tenido muchas consultas por ella. La última vez la visité con unos extranjeros que querían ver algo de obra hecha para entender mejor cómo eran nuestras casas y cuando la vieron se enamoraron. ‘Let me get my checkbook’ (dejame traer mi chequera) fueron sus palabras. Querían esa misma casa…”

El valor del m2



“Es una vivienda de la que tenemos actualizado el costo porque nos preguntan mucho por ella como referencia”, dice el arquitecto Mederos.



“El valor es de unos u$s 3.000 por m2, impuestos y leyes sociales incluidos. Esto ya instalada en el lugar y con todo el trabajo de conexión a servicios, sanitaria exterior, permisos municipales. Lo que es implantación, acceso , caminería , paisajismo y deck, depende de cada proyecto. Pero ese valor es una buena referencia, solo falta agregar electrodomésticos y muebles y queda lista para usar”, dice.

El contexto de Chihuahua



¿Cómo influyeron la zona y la playa a la hora de definir el proyecto? “Es un lugar muy agreste aún y bien con aire de balneario relajado», responde el arquitecto.

Atardecer en Chihuahua.

¿Con malla o sin? Cada uno decide cómo estar en Chihuahua. Foto: Intendencia de Maldonado.

«Cuando armamos el proyecto y la implantación elegimos un lugar en el terreno que era un claro de vegetación natural. No estaba necesariamente a distancia del retiro frontal sino más atrás, pero había una duna sobre la calle con vegetación autóctona. Subía entre un metro y medio y dos y luego bajaba entre medio metro y un metro en el claro, lo que daba privacidad a la casa de forma natural y nos permitía hacer ese doble ventanal que ocupa todo el largo de ambas fachadas sin perder intimidad con respecto a la calle”, explica el arquitecto.

Un barrio cosmopolita



Los primeros nudistas aparecieron en los años 60. El primer hotel, en el 2001. En el 2012, la Intendencia de Maldonado autorizó oficialmente el nudismo naturista en la playa.



¿Qué pasó después? “Los precios estuvieron estables un tiempo o incluso hasta a la baja, pero creo que después el mercado terminó de entender el valor real de estar del lado sur de la ruta”, dice el arquitecto Mederos.

Anochecer en Chihuahua.

“El hecho de no necesitar auto para ir a la playa y el compromiso por mantener el entorno lo más natural posible, con los pinos, las dunas y el arroyo, son atributos que hoy se valoran muchísimo”, agrega.



“Esa mística convirtió al balneario en un lugar súper cosmopolita e inclusivo; recibimos consultas de todas partes del mundo, desde Europa y Estados Unidos hasta Argentina. Es un público muy diverso pero que tiene una sensibilidad estética muy alta y sabe apreciar el buen diseño”, continúa. Así, de aquel hotel pionero hoy hay nueve instalados en Chihuahua, el valor de la tierra subió y el ritmo de construcción no se detiene.

Ficha Técnica

Casa Trica

Ubicación: Chihuahua, Departamento de Maldonado, Uruguay.

Estudio: iHouse

Área: 114 m²

Año: 2023

Fotografías: Aldo Lanzi

Arquitectos a cargo: Andrés García, Marcelo Mederos

Equipo de diseño: Arq. Julieta Fraga, Arq. Mateo Arjona, Arq. Agustín Sica, Arq. Luciana Cano, Arq. Lucas Toledo

Contacto: www.ihouse.com.uy

El estudio



El arquitecto Marcelo Mederos es uno de los socios fundadores de iHouse estudio, que tiene su sede en Montevideo desde hace ya más de diez años. La propuesta es innovadora: ofrece al mismo tiempo el sistema constructivo steel frame, el traslado y el diseño. Junto a las oficinas, funciona la planta donde construyen los módulos. Así, las casas salen terminadas y equipadas desde la fábrica. “Es un proceso distinto, más parecido a la fabricación de un auto, con distintas estaciones de trabajo con operarios especializados en cada una”, dice el arquitecto.