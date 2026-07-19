Tenían 19 años y el pueblo solo 37 habitantes: la épica historia de una hostería pionera en una joya oculta de la Patagonia

Malvina y Mumo (izquierda) en los 80, cuando abrieron el pub en Puerto Pirámides.

Es una radiante mañana de invierno en Puerto Pirámides. El pronóstico indica que la temperatura llegará a los 16°C pasado el mediodía: antes de que vuelva el frío, el sol ya acaricia ese paraíso de 511 habitantes según el Censo 2022, que se aprestan a vibrar con la final del Mundial en la costa de Chubut. Fernando Grosso mira por el ventanal de la hostería y se asombra otra vez con ese paisaje de dunas, acantilados y detrás el azul profundo del Golfo Nuevo y las primeras ballenas francas australes que empiezan a asomarse en el horizonte. Agradece, como siempre, haber llegado a este rincón del mundo hace cuarenta años. Hoy, a los 58, a Mumo, como le dicen, lo enorgullece que este pequeño pueblo bendecido por su belleza sobrenatural de la Península Valdés sea uno de los ocho candidatos de la Argentina para consagrarse como el más lindo del mundo en la edición 2026 de los Best Tourism Villages.

Cuando Malvina lo llevó a Mumo a descubrirlo, en las vacaciones invernales de 1986, en aquel tesoro aún escondido de la Patagonia no había servicios, no había luz ni gas y apenas 37 habitantes resistían al viento y la soledad. Quedaban vestigios de las construcciones británicas de principios del siglo XX cuando construyeron el ferrocarril salinero que trasladaba el mineral hasta el puerto y los habitantes eran más de mil, hasta que aparecieron otros puertos y después el tren dejó de funcionar y todo se desmoronó. En los 80, solo había un puñado de vecinos, la mayoría pescadores y peones de los campos de la estepa. El turismo aún no había posado sus ojos en esta joya del sur, pero Malvina y Mumo estaban a punto de iniciar una maravillosa aventura.

Puerto Pirámides, en la costa de Chubut: mar y estepa para el pueblo candidato a más lindo del mundo en los Best Tourism Village. Foto: Maxi Jonas.

Playa, acantilados y el encanto agreste de Puerto Pirámides.

De Neuquén a Puerto Pirámides

En aquel año que entró en la memoria colectiva de los argentinos, mientras Maradona se volvía inmortal en México y el talento de Borges se apagaba en Suiza, Mumo estudiaba Turismo en Neuquén junto a Malvina Trespailhie Góngora, por entonces su novia y hoy su socia. Ella le había hablado de aquel pueblo hermoso y en las vacaciones de invierno viajaron para que él lo conociera.

Malvina había nacido en Puerto Madryn (a 94 km) y cada Año Nuevo viajaba con su familia y amigos a pasar una semana allí. Era un día de julio también soleado, perfecto, hasta se podía andar en remera.

-Se enamoró enseguida- recuerda ella. Mumo no podía creer nada de lo que veía.

-Yo me quiero venir a vivir acá – le dijo a Malvina.

Caminata a pasos de las ballenas en la costa de Chubut.



De regreso a Neuquén, para un trabajo de la facultad, les tocó diseñar un proyecto turístico enfocado en un pueblo. El elegido, claro, fue Puerto Pirámides. El trabajo debía tener una versión en inglés y el título fue “The Paradise”. Seis meses más tarde, ese sería el nombre para el pub que abrieron ese verano.



-Pasamos el día en la playa, a la noche sacamos unos tragos en el chiringuito y la rompemos -decía él, entusiasmado. No sospechaban la oleada de clientes que se vendría, ni la aventura en la que se embarcarían, que incluiría toda una movida de construcción. Tenían 19 años.

Preservar el estilo inglés de la construcción original



“The Paradise” nació en un pequeño local en una de las alas del viejo hotel Español, una antigua construcción de estilo inglés, con esas paredes de madera noble, techos de chapa acanalada y un mostrador de estaño que concentraba la vida social del pueblo que giraba alrededor del ferrocarril, hasta que dejó de funcionar. A Malvina y Mumo les faltaban infraestructura y recursos, pero les sobraba audacia. Para armar el lugar, apelaron a la arquitectura de lo disponible.

Los primeros tiempos del pub.

Recolectaron descartes de las mueblerías que la familia de Mumo tenía en Bahía Blanca y Neuquén. Cargaron todo en una camioneta y se instalaron a metros de los médanos, dispuestos a reciclar cada tabla de pino para dar vida al pub.

El ramos generales “El Indio” del padre de Malvina sería fundamental para proveerse de todo lo necesario. Los habitantes de Puerto Pirámides compraban allí con cuenta corriente, con el viejo sistema de anotar en una libreta y por eso ella conocía a todo el mundo, un factor importante para decidirse a instalarse allí.

-Me sentía protegida -recuerda Malvina.



Un día de aquel verano del 86, una mujer se acercó con una pregunta que resultaría clave.

-¿No hacen pizza? -quiso saber después de saludar. Mumo y Malvina se miraron: sólo tenían harina, pero respondieron que sí, claro.

-No nos íbamos a achicar -recuerda Malvina. Aquella primera clienta dijo que pasaría tres horas después a buscarla. Fueron a lo de Roldán, el único almacén del pueblo, y consiguieron levadura. Jamón y muzzarella no había, pero sí paleta y queso mantecoso.



Malvina, que ya mostraba su pasión por la gastronomía, tenía en mente la receta que le había pasado su tía Blanca Góngora. Al volver, faltaba lo más difícil: poner en marcha el horno de una cocina destartalada y evitar que perdiera calor. Encontraron una ingeniosa solución provisoria y luego la pieza que faltaba en “El Indio”. Aquel día, el del debut, a las 19 la pizza estaba lista. Al otro día, la mujer volvió.

-¿Hoy podrían ser tres pizzas? -preguntó.

-Claro. ¿Cómo estaba la de ayer?

-Espectacular -respondió. El tercer día, la mujer volvió con más pedidos. Trabajaba en el camping, se corrió la voz y aparecieron más clientes. Malvina se levantaba a las cinco de la madrugada a amasar. La receta de la tía Blanca era un éxito.

Malvina en la pequeña cocina de los primeros tiempos.

Las oleadas de clientos de los primeros años en el verano.



Llegaron a sacar 50 pizzas por día en una cocina que quedaba chica para responder a la demanda: los pescadores, los peones de campo, los viajeros, los científicos que se instalaban a investigar en la península y la multitud que desbordaba Pirámides cada Año Nuevo desde Madryn, Rawson y Trelew.

Del pub al restaurante y la hostería



Estuvieron siete años en ese pub que levantaron en el viejo hotel. Después se mudaron 50 metros para construir el restaurante y pronto iniciarían la edificación de la hostería al lado, sobre Avenida de las Ballenas y Segunda Bajada al Mar.

Decidieron conservar todo lo que se pudiera el estilo rústico original: madera en el interior y chapa acanalada en el techo.

De pub a restaurante.

El restaurante y la hostería al atardecer.

Uno de los cuartos al mar.



Para la hostería, dieron un salto a materiales más sólidos: ladrillos, cemento, piedras y cerámicos,siempre sin renunciar al espíritu estético y funcional de los comienzos, ese que se mimetiza con el entorno patagónico.



Esa arquitectura que prioriza el cobijo y la vista franca al paisaje por sobre la ostentación, atrajo a viajeros anónimos y famosos que se deslumbraban con la magia de ese rincón de la Patagonia.

De Alfonsín a Schumacher, una sucesión de visitas de lujo



Por las mesas y las habitaciones de The Paradise pasaron el escritor Ernesto Sábato, la diva Susana Giménez, bandas de rock como Los Fabulosos Cadillacs, el chef Karlos Arguiñano y el ex presidente Raúl Alfonsín. Otra de las visitas más recordadas es la de una leyenda de la Fórmula 1, el piloto alemán Michael Schumacher, siete veces campeón de la máxima categoría del automovilismo antes de que lo postrara un accidente mientras esquiaba.

Michel Schumacher, leyenda de la F1, en Puerto Pirámides.



Llegó a Península Valdés en un avión privado junto a su mujer Corinna y un perrito callejero que habían rescatado en San Pablo. Acostumbrado a los hoteles más exclusivos, Schumacher se rindió ante la calidez de la hostería. “No sabés cómo les gustó lo que les cocinamos y el pueblo, se fueron felices”, recuerda Mumo. Por entonces, ya se habían hecho famosas las vieiras gratinadas que preparaba Malvina. Los pescadores las traían frescas y las trocaban por mercadería.



Hoy ella y Mumo ya no son pareja, pero conservan la sociedad de lo que construyeron juntos. Él va y viene y se embarcó en otros emprendimientos, ella nunca más pudo irse. “Siempre amé la naturaleza y me encantó poder quedarme en este lugar”, dice. Quiere que se conserve lo más parecido que se pueda al que eligió en 1986 y por eso se embarca en batallas como la preservación del ambiente, la recolección de residuos y la protección de gatos y perros callejeros que deambulan en ese rincón de la Patagonia.

Panorámica de Puerto Pirámides en el verano. Foto: Maxi Jonas.

Llegaron hace 40 años y con el tiempo los caminos se separaron, pero lo que edificaron juntos es el testimonio de que la arquitectura patagónica no se mide tanto en la complejidad de sus planos, sino en su capacidad para resistir al viento, resguardar el encuentro y ofrecer, a quien cruce su puerta, un ventanal limpio para admirar la inmensidad del mar y la estepa.