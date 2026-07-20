Neuquén presenta el parque industrial más grande de la Patagonia: las empresas que priorizará

El Parque Industrial Capital se lanzará oficialmente este lunes por parte de la Municipalidad de Neuquén, un proyecto que contempla el desarrollo de un predio productivo de 1.000 hectáreas que promete ser el más grande de su tipo en la Patagonia.

Gastón Contardi, coordinador de Gestión Económica de la comuna, explicó que el espacio tendrá un esquema de beneficios «sobre las tasas municipales que será la mejor del país», incluso superior al RIGI nacional.

La presentación se lanzará al mediodía e incluirá también el empadronamiento virtual, que priorizará según dijeron desde el municipio la radicación de empresas locales y el compre neuquino.

El predio estará habilitado para recibir tanto actividades industriales tradicionales como proyectos de base tecnológica. La expectativa es que los detalles se expongan en la presentación que hará el Ejecutivo capitalino en el día de hoy.

De acuerdo a Contardi, el sistema de adjudicación premiará de forma directa la celeridad constructiva, otorgando prioridad y mayores ventajes fiscales a aquellas firmas que inicien inmediatamente las obras civiles.

Dónde estará el nuevo parque industrial de Neuquén

El predio que será sede del megaproyecto se encuentra en la zona de la Ruta 67, dentro de las tierras correspondientes a la ampliación del ejido de la ciudad.

En cuanto a las obras a realizar, la concreción del parque demandará inversiones equivalentes a un total estimado en 100 millones de dólares, los cuales se ejecutarán mediante un formato de inversión compartida entre las arcas públicas y los aportes de los desarrolladores privados. Este esquema incluye las redes internas de servicios, que ya registraron sus primeros movimientos en el terreno.

«Las obras municipales ya empezaron. Algunas obras la intención es que se hagan con Provincia y con CALF también, sobre todo la que tiene que ver con la inversión de las estaciones transformadoras», agregó de Contardi al explicar los alcances de la iniciativa.