La AFA confirmó cómo será el regreso de la Selección Argentina al país tras la final del Mundial

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) brindó detalles sobre el regreso de parte de la delegación de la Selección Argentina al país, luego de la derrota ante España en la final del Mundial 2026.

A través de un comunicado, la entidad expresó, en nombre de los jugadores, el cuerpo técnico, la dirigencia y todo el staff, su agradecimiento a los argentinos que acompañaron al equipo durante toda la competencia.

«En cada estadio, en cada ciudad y desde cada rincón del país, el aliento fue una fuerza permanente que impulsó al seleccionado a llegar nuevamente hasta la final», señaló la AFA.

La entidad también destacó las banderas, los mensajes, las caravanas y las muestras de afecto que acompañaron al equipo durante el torneo y remarcó que la Selección «es patrimonio de todos los argentinos».

«El resultado final no alcanzó para cumplir el sueño del bicampeonato, pero sí reafirmó un vínculo que trasciende cualquier resultado», indicó el comunicado.

Cuándo regresa la Selección Argentina

Tras la final disputada en Estados Unidos, algunos futbolistas viajarán directamente hacia distintos destinos para reincorporarse a sus clubes o comenzar su período de descanso.

En tanto, una parte de la delegación, integrada por jugadores, miembros del cuerpo técnico y el staff, regresará a la Argentina este lunes. El arribo está previsto alrededor de las 17:00.

«Gracias por estar siempre, en las alegrías y también en los momentos difíciles», expresó la AFA en el cierre del mensaje.

Y agregó: «La camiseta la defendemos entre todos, y el orgullo de representar a la Argentina seguirá siendo el motor para afrontar los desafíos que vendrán».