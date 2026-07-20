Plan de pagos de ARCA: por qué la letra chica importa más que el anuncio

Cuando un organismo de recaudación lanza un plan de facilidades de pago, la reacción inmediata suele ser de alivio. Y es comprensible para quien viene arrastrando deuda, cualquier ventana para regularizar la situación sin sufrir un embargo es una buena noticia. La pregunta que en realidad importa es otra: ¿conviene, y para quién?

El régimen establecido en la RG 5875/2026 permite regularizar deudas impositivas, aduaneras y de seguridad social vencidas hasta el 30 de junio de 2026, en hasta 18 cuotas mensuales con una tasa de financiación del 2,75%.

Un universo acotado, no es un salvavidas para todos

El plan está diseñado para tres perfiles puntuales: pequeños contribuyentes personas humanas y sucesiones indivisas registrados bajo el código 547, micro y pequeñas y medianas (tramos 1 y 2) con Certificado MiPyME vigente, y entidades sin fines de lucro como fundaciones, cooperativas o mutuales. Para este segmento las condiciones son hasta 18 cuotas en el caso de obligaciones impositivas, seguridad social y aduaneras y hasta 9 cuando las obligaciones son retenciones o percepciones impositivas. El pago a cuenta es del 5%.

Las empresas categorizadas como medianas Tramo 1 y 2 pueden ingresar al régimen pero sus condiciones son más estrictas: hasta 15 cuotas en el caso de obligaciones impositivas, seguridad social y aduaneras y hasta 7 cuando las obligaciones son retenciones o percepciones impositivas. También el pago a cuenta más elevado, del 10%.

Tener en cuenta que la resolución excluye a determinados sujetos, más allá del tipo de deuda: quedan afuera quienes registren condenas firmes por delitos tributarios, aduaneros o vinculados a incumplimientos fiscales, así como las personas jurídicas cuyos directivos tengan ese tipo de condenas. Esta exclusión rige mientras la sentencia esté firme y la condena vigente, y aplica sin importar que la empresa o el contribuyente cumpla con todos los demás requisitos del régimen.

La cuenta que nadie hace: el costo real de financiarse al 2,75% mensual

Este es un punto clave en donde conviene detenerse con calculadora en mano. Una tasa del 2,75% mensual, capitalizada en un esquema de cuotas iguales, equivale a una Tasa Efectiva Anual cercana al 38,5%, por encima de la inflación actual. Habría que comparar con líneas de crédito bancario para capital de trabajo, o incluso con el costo de oportunidad de otras alternativas de financiamiento, evaluando que no es necesariamente la opción más barata del mercado.

Por eso, la decisión de adherirse no debería tomarse solo por el alivio inmediato de «sacarse de encima» una deuda con ARCA. Hay que proyectar el flujo de caja de los próximos 18 meses y verificar si la empresa puede sostener cuotas mensuales, iguales y consecutivas, de al menos $50.000, sin comprometer capital de trabajo destinado a proveedores, sueldos o insumos.

Qué puede incluirse en el plan y cuáles son las exclusiones

El régimen contempla obligaciones impositivas y previsionales, retenciones y percepciones impositivas, deuda por caducidad de planes de pago anteriores, obligaciones aduaneras y multas hasta el 30 de junio de 2026.

Quedan excluidas las retenciones y percepciones previsionales (salvo aportes personales de dependientes), los anticipos y pagos a cuenta, el IVA por servicios digitales, aportes y contribuciones a Obras sociales, las cuotas de planes ya vigentes.

Causales de caducidad

Uno de los puntos que menos se difunde es el mecanismo de caducidad. El plan cae automáticamente si se acumulan dos cuotas impagas (consecutivas o alternadas) y pasan 60 días desde el vencimiento de la segunda, o si falta una sola cuota y transcurren 60 días desde el vencimiento de la última cuota del plan.

Cómo y cuando adherirse

La adhesión se hace por el servicio «Mis Facilidades», opción «Régimen Especial de Facilidades de Pago – Obligaciones vencidas al 30/06/2026» y puede realizarse hasta el 30 de octubre de 2026 inclusive. La deuda se consolida el día en que se cancela el pago a cuenta, momento en que se genera automáticamente la presentación. ARCA notifica la presentación del plan a través del Domicilio Fiscal Electrónico.

La conclusión que importa: es una herramienta adicional

Este plan de ARCA puede ser una salida ordenada para quienes necesitan tiempo, pero no es gratuito ni está exento de riesgos si se lo toma sin análisis previo. La decisión correcta depende de variables que no figuran en ningún comunicado oficial: la proyección de ingresos futuros, el costo financiero comparado con otras alternativas, y la porción real de la deuda que efectivamente puede incluirse.

Lo que sí conviene tener claro es que no regularizar no es una opción neutra: la deuda no desaparece por ignorarla. Si el plan caduca o directamente no se adhiere, ARCA queda habilitada para intimar e iniciar las acciones judiciales de cobro, con los costos y complicaciones que eso implica para cualquier contribuyente.

Cra. Micaela Schmidt

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