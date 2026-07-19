Un muerto y tres heridos por la explosión de una bomba de estruendo en Neuquén.

Una persona murió y otras tres resultaron heridas este domingo por la noche en la ciudad de Neuquén tras la explosión de una bomba de estruendo que, según la información preliminar, estaba siendo fabricada de manera artesanal en una vivienda del barrio Z1.

El hecho ocurrió luego de la final de la Copa del Mundo, cuando el artefacto habría explotado de manera imprevista durante el proceso de armado. Como consecuencia de la detonación, una de las personas involucradas murió en el lugar.

Las otras tres víctimas fueron trasladadas a distintos centros de salud. Según el parte médico inicial, una de ellas sufrió un trauma grave en el cuero cabelludo, otra presentó quemaduras en los ojos y el cabello, mientras que la tercera sufrió lesiones de menor consideración.

La explosión provocó un importante despliegue de efectivos policiales, bomberos y personal de emergencias. En el lugar trabajaron peritos de Criminalística para determinar cómo se produjo la detonación y establecer qué materiales se utilizaban para la fabricación del artefacto.

Hasta el momento, no se difundieron las identidades de las víctimas.