En fotos: así fue el respaldo en Río Negro y Neuquén a la Selección Argentina tras la final del Mundial
En las localidades de Argentina se vio el agradecimiento a los jugadores y al cuerpo técnico después de una campaña que volvió a reunir a los argentinos detrás de la Selección.
La Selección Argentina no pudo quedarse con el título del Mundial 2026, pero recibió el respaldo de miles de hinchas en distintas localidades de Río Negro y Neuquén.
Tras la derrota ante España en la final, los mensajes de apoyo se multiplicaron en las redes sociales y también en las calles. Los hinchas reconocieron el esfuerzo del equipo argentino, que defendió el título hasta el último partido y mantuvo viva la ilusión durante toda la competencia.
Con mensajes de agradecimiento, el público acompañó a los jugadores y al cuerpo técnico después de una campaña que volvió a reunir a los argentinos detrás de la Selección.
Comentarios