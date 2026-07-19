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En fotos: así fue el respaldo en Río Negro y Neuquén a la Selección Argentina tras la final del Mundial

En las localidades de Argentina se vio el agradecimiento a los jugadores y al cuerpo técnico después de una campaña que volvió a reunir a los argentinos detrás de la Selección.

Redacción

Por Redacción

El respaldo de la gente a la Scaloneta en Neuquén. Foto: Oscar Livera

El respaldo de la gente a la Scaloneta en Neuquén. Foto: Oscar Livera

La Selección Argentina no pudo quedarse con el título del Mundial 2026, pero recibió el respaldo de miles de hinchas en distintas localidades de Río Negro y Neuquén.

Tras la derrota ante España en la final, los mensajes de apoyo se multiplicaron en las redes sociales y también en las calles. Los hinchas reconocieron el esfuerzo del equipo argentino, que defendió el título hasta el último partido y mantuvo viva la ilusión durante toda la competencia.

Con mensajes de agradecimiento, el público acompañó a los jugadores y al cuerpo técnico después de una campaña que volvió a reunir a los argentinos detrás de la Selección.

El apoyo de la gente a la Selección Argentina en Neuquén

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El respaldo de la gente a la Scaloneta en Neuquén. Foto: Oscar Livera

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El respaldo de la gente a la Scaloneta en Neuquén. Foto: Oscar Livera

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El respaldo de la gente a la Scaloneta en Neuquén. Foto: Oscar Livera

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El respaldo de la gente a la Scaloneta en Neuquén. Foto: Oscar Livera

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El respaldo de la gente a la Scaloneta en Neuquén. Foto: Oscar Livera

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Las fotos del respaldo a la Selección Argentina en Roca

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El respaldo de la gente a la Scaloneta en Roca. Foto: Andrés Maripe.

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El respaldo de la gente a la Scaloneta en Roca. Foto: Andrés Maripe.

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El respaldo de la gente a la Scaloneta en Roca. Foto: Andrés Maripe.

Las fotos de cómo se vivió el partido de la Selección Argentina en Bariloche

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El respaldo de la gente a la Scaloneta en Bariloche. Foto: Marcelo Martínez.

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La Selección Argentina no pudo quedarse con el título del Mundial 2026, pero recibió el respaldo de miles de hinchas en distintas localidades de Río Negro y Neuquén.

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