En fotos: así fue el respaldo en Río Negro y Neuquén a la Selección Argentina tras la final del Mundial

El respaldo de la gente a la Scaloneta en Neuquén. Foto: Oscar Livera

La Selección Argentina no pudo quedarse con el título del Mundial 2026, pero recibió el respaldo de miles de hinchas en distintas localidades de Río Negro y Neuquén.

Tras la derrota ante España en la final, los mensajes de apoyo se multiplicaron en las redes sociales y también en las calles. Los hinchas reconocieron el esfuerzo del equipo argentino, que defendió el título hasta el último partido y mantuvo viva la ilusión durante toda la competencia.

Con mensajes de agradecimiento, el público acompañó a los jugadores y al cuerpo técnico después de una campaña que volvió a reunir a los argentinos detrás de la Selección.

El apoyo de la gente a la Selección Argentina en Neuquén

1/ 8 El respaldo de la gente a la Scaloneta en Neuquén. Foto: Oscar Livera 2/ 8 El respaldo de la gente a la Scaloneta en Neuquén. Foto: Oscar Livera 3/ 8 El respaldo de la gente a la Scaloneta en Neuquén. Foto: Oscar Livera 4/ 8 El respaldo de la gente a la Scaloneta en Neuquén. Foto: Oscar Livera 5/ 8 El respaldo de la gente a la Scaloneta en Neuquén. Foto: Oscar Livera 6/ 8 7/ 8 8/ 8

Las fotos del respaldo a la Selección Argentina en Roca

1/ 3 El respaldo de la gente a la Scaloneta en Roca. Foto: Andrés Maripe. 2/ 3 El respaldo de la gente a la Scaloneta en Roca. Foto: Andrés Maripe. 3/ 3 El respaldo de la gente a la Scaloneta en Roca. Foto: Andrés Maripe.

Las fotos de cómo se vivió el partido de la Selección Argentina en Bariloche