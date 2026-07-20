Las vacaciones de invierno sigue con promociones culinarias en Neuquén capital

Los paseos y excursiones de la ciudad reciben inscripciones de locales y turistas en la oficina de informes de avenida Olascoaga (foto Emiliano Ortiz)

Casi una docena de restaurantes y un número similar de panaderías de la ciudad se sumaron a la propuesta de la comuna de poner en competencia un “plato sabores de invierno” y una “especialidad” repostera para incentivar el circuito gastronómico de Neuquén capital durante las vacaciones de invierno.



Locales y visitantes en Neuquén participan a través de la votación en redes (a través de un QR para votar con celular) que organizó la subsecretaría de Turismo de la comuna. Se buscó incentivar las salidas gastronómica de familias de la ciudad y de la región durante el receso.



Comenzó con las panaderías la semana pasada, con un incremento de un 30 por ciento de las ventas a través de la novedad y la exposición en redes, dijo la subsecretaria de Turismo, Mariana Fernández.



Esta semana, los restaurantes se sumaron al reto con platos especiales, que deberán incluir ingredientes regionales y de estación bajo la denominación “plato sabores de invierno”. La votación será hasta el 26 de julio. Los negocios con los primeros lugares serán premiados en un evento de cierre que se hará en la Península de Hiroki, será el domingo con una convocatoria de degustaciones para despedir las vacaciones.

El domingo se realizará el cierre de las vacaciones de invierno con una feria gastronómica y de pastelería en la península de Hiroki



El registro de visitantes en los paseos gratuitos s de la comuna, ya reveló que el 35 por ciento son de la ciudad, otro 17 por ciento llegaron de la región norpatagónica, un 46 por ciento de provincia de Buenos Aires, CABA y otras ciudades del país y casi un 1,5 por ciento, extranjeros.

El tiempo de estadía en los hoteles de la ciudad se registró en más de dos noches, en promedio. Los recorridos en el bus turístico y las excursiones a paseos agrestes, miradores, visitas guiadas a los museos están vigentes y se concretan desde la oficina de la avenida Olascoaga.