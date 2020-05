Arte y entretenimiento para disfrutar en casa

Danza

Ballets de FCP

Para seguir celebrando el Día de la Danza hoy, a las 21, se podrá disfrutar de “El Cascanueces” del Ballet Río Negro y mañana de “Gran baile argentino”, del Ballet Folclórico de Fundación Cultural Patagonia.

Luego de una primera experiencia en 2016 con la puesta en escena de un acto, FCP presentó, en calidad de estreno, la obra completa en dos actos “El Cascanueces”, con la coreografía y puesta del reconocido coreógrafo Raúl Candal y la participación como invitado del primer bailarín Franco Cadelago, en 2017. La producción tuvo la actuación del Ballet Río Negro de FCP y alumnos de la Escuela de Danzas del Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA).

“El Cascanueces” es una pieza de Ivan Vsevolozhsky y Marius Petipa, basado en la adaptación de Alejandro Dumas (padre) del cuento “El cascanueces y el rey de los ratones” de Ernst Theodor Amadues Hoffmann; con música de Pyotr Ilyich Tchaikovsky. El elenco estuvo conformado por más de 50 bailarines.

El Ballet Río Negro de FCP contó con la dirección de Gaik Kadjberounian y la asistencia de Cecilia Lizarraga. El diseño de vestuario y escenografía fue de Raúl Candal, mientras que la realización escenográfica fue de Darío Di Meglio y la de vestuario de Claudio Clozza.

El “Gran Baile Argentino” fue estrenada por el Ballet Folclórico de FCP el año pasado. El espectáculo contó con la participación especial de los bailarines Estefanía Gómez y Fernando Rodríguez, ganadores del Mundial de Tango 2019. Junto a ellos, actuaron el Grupo de Rock y el Grupo de Tango de FCP.

La producción, dirigida por Armen Grigorian, posee un gran elenco integrado por 43 bailarines.

El programa de “Gran Baile Argentino” está conformado por “Nuestros mayores”, con coreografía de Estrella Goncalvez; “Huella y el Sur”, coreografiado por Cristian Mauna; “La Pachamama”, con coreografía de Maximiliano Leiva; “Tango patagónico”; “Chucaro, Viola y Guaraní”, con coreografía de Marcelo Licciardi; “Tango mundial”; y “Rock folclórico”, con coreografía de Marcos Fuentes. Para ver en www.rionegro.com.ar, en el espacio “Quédate en casa”.

Música

Delfina Cheb

La cantante argentina Delfina Cheb lanzó su canción “Milonga de las flores”, adelanto del álbum “Doce milongas de amor y un tango desesperado”, que la reúne con la escudería del renombrado músico y productor español Javier Limón. La intérprete radicada en Boston muestra un universo sonoro con aires tangueros.

Obsidiana Quinteto

Neuquinos en la TV Pública

Dos grupos neuquinos participarán este fin de semana del programa “Unísono”, de la TV Pública, propuesta federal del Instituto Nacional de la Música (Inamu) en la que artistas de distintos puntos del país comparten sus trabajos desde sus hogares.

Hoy, a las 20:30, la sexta entrega, conducida por Gustavo Santaolalla contará con la presencia de Confluencia y Viejo Truco, de La Rioja; Rudy y Camerata Córdoba, de la provincia mediterránea; Opus Nigru y Flavia Calderón Trío, de San Luis; y Lunagua y La Posadas Jug Band, de Misiones.

La edición del domingo, en el mismo horario, estará conducida por Sandra Mihanovich y tendrá a 19 Vip y Qantu, de Santiago del Estero; Sauce Rojo y Señor Jiu, de Santa Fe; Martina Flores y Superfan del Reino Regio, de San Juan; y Obsidiana Quinteto y Terrible Norman, de Neuquén.

Rubén Rada

El músico uruguayo Rubén Rada comparte en su canal oficial de YouTube canciones del espectáculo “Parte de la historia”, ofrecido en 2019 en los montevideanos Teatro Solís y el Auditorio Nacional del Sodre, y en el porteño Teatro Ópera. Las publicaciones comenzaron el mes pasado con “Días de esos”, una canción que solía interpretar con el grupo Totem; y continuaron con “Qué me importa”, de El Kinto, agrupación que solía compartir con el legendario Eduardo Mateo. Para el 9 de mayo se espera que esté disponible “Don Pascual”, también registrada originalmente con El Kinto; y para el 23, “Groove”, de Opa, la formación que encabezaban los hermanos Hugo y Osvaldo Fattoruso.

Streaming

“Matchday”

La serie documental que siguió durante toda la temporada 2018/2019 la intimidad del FC Barcelona, está disponible en la plataforma de Netflix.

Compuesta por ocho episodios de 45 minutos, la serie producida originalmente por Barça Studios y por el gigante de las ventas electrónicas japonés Rakuten, que auspicia al club catalán hace ya varias temporadas, “Matchday” tuvo un acceso inédito al día a día de Lionel Messi y sus compañeros.

Además de seguir las alternativas de una temporada agridulce, con triunfos en el apartado local pero con un nuevo fracaso europeo, las cámaras pudieron meterse en la vida cotidiana del club y mostrar de una forma descontracturada a figuras de la talla de Messi, Luis Suárez, Marc-André ter Stegen, Gerard Piqué, Arthur Melo y Arturo Vidal.

Future Man

La tercera y última temporada de “Future Man cierra la historia de Josh Futturman (Josh Hutcherson) y la delirante andanada de aventuras a través del espacio-tiempo en compañía de los rústicos Tiger (Eliza Coupe) y Wolf (Derek Wilson).

La serie creada por Evan Goldberg y Seth Rogen, quien también tendrá un papel secundario a lo largo de toda la temporada, sigue a un joven socialmente inepto, torpe e improbable héroe reclutado por dos soldados del futuro para salvar al mundo de la extinción. Para ver en la app de Fox.

Hollywood

“Hollywood”, la miniserie de época creada por Ryan Murphy que echa una mirada a la trastienda de la Edad de Oro de la meca del cine, está disponible en Netflix. La nueva serie del prolífico productor y guionista, creador de sucesos como “Nip/Tuck”, “Glee”, “American Horror Story” o “American Crime Story”, entre muchas otras, ofrece un enfoque particular con varias licencias históricas sobre los prejuicios y discriminaciones en el Hollywood de posguerra. Repiten en el elenco algunos habituales colaboradores de Murphy, como Darren Criss, Dylan McDermott y Patti LuPone, a los que se les suman David Corenswet, Jeremy Pope, Laura Harrier, Samara Weaving, Holland Taylor, Jim Parsons, Jake Picking, Joe Mantello y Maude Apatow.

“Upload”

Serie de ciencia ficción creada por Greg Daniels (“The Office”, “Parks and Recreation”) que presenta un futuro próximo en el que las personas podrán “subir” su consciencia a un mundo virtual cuando estén a punto de morir y así tener una “vida después de la vida”.

La serie compuesta por diez episodios de 30 minutos sigue a un joven desarrollador de aplicaciones llamado Nathan Brown (Robbie Amell), quien termina en el hospital tras un accidente automovilístico con vehículos autónomos y que, ante la incertidumbre de si sobrevivirá, sucumbe ante la presión de su superficial novia Ingrid (Allegra Edwards) para dar por terminada su existencia material y digitalizar su mente. Para ver por Amazon Prime Video.

Para chicos

Mariana Baggio

La cantante y compositora de música infantil Mariana Baggio ofrecerá mañana, a las 15 y a las 18, un espectáculo por streaming al que se podrá acceder a través de un bono solidario. “Show en Casa” será el título del concierto en el que la artista compartirá canciones y relatos desde el cuarto de su hija Lucía. El espectáculo podrá verse a cambio de un bono solidario de 100, 200 y 300 pesos, valores por los que optará el propio espectador.

Cine

Encuentro de Cine Europeo

El Encuentro de Cine Europeo, que acerca cada año filmes recientes de diversos países integrantes de la Unión Europea, remodeló su sitio web para ofrecer películas en streaming y charlas virtuales. Los organizadores de la muestra, coordinada por la Delegación de la Unión Europea en Argentina y que cuenta con el apoyo de las diferentes embajadas e institutos culturales de los países miembros, informaron la oferta que estará disponible a través de www.cineueargentina.com /quedateencasa.

La primera película es la italiana “La Ciambra”, del realizador Jonas Carpignano, disponible de forma gratuita hasta el 22 de mayo. Sigue a Pio, un chico de 14 años de la comunidad gitana de A Ciambra que ve la oportunidad de mostrar su hombría proveyendo de maneras peligrosas a su familia luego de que su hermano fuera a la cárcel. La propuesta irá acompañada de una charla virtual con Fernando Juan Lima, presidente del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, que se llevará a cabo el miércoles 6 de mayo a las 20.

También ya está a disposición y por cuatro semanas el filme austríaco “Los soñados” (2016), de Ruth Beckermann, que trata sobre el amor entre dos grandes autores europeos: Ingeborg Bachmann y Paul Celan. El guión de la película parte del intercambio epistolar que ambos mantenían desde que se conocieron en la Viena de la Posguerra.

Festivales por YouTube

Una veintena de festivales internacionales de cine, entre ellos los de Cannes, Berlín, Venecia y San Sebastián, ante la imposibilidad de realizar sus ediciones normales debido a la pandemia de coronavirus, anunciaron el certamen digital “We Are One: A Global Film Festival” a través de la plataforma YouTube. Permite al público, hasta el miércoles próximo, disfrutar de películas de todo el mundo. Lo que se recaude será destinado al Fondo de Respuesta Solidaria a la Covid-19 de la Organización Mundial de la Salud. “We Are One…” es un festival de cine digital inédito, que reúne a una comunidad internacional de realizadores y realizadoras para presentar la programación del festival de manera gratuita para las audiencias de todo el mundo.

Televisión

Por el mundo en casa

Marley animará desde mañana a las 21, por Telefe, una versión diferente y hogareña de su clásico viajero cuando lance “Por el mundo en casa” entrevistando a Susana Giménez.

Maratón Sandrini

Un especial con una selección de comedias protagonizadas por Luis Sandrini podrá verse mañana desde las 13, a través de la señal de archivo Canal Volver.

La maratón de películas iniciará con “Así es la vida” (1977), dirigida por Enrique Carreras y con un elenco integrado por Sandrini, Susana Campos, Adolfo García Grau, Gabriela Gili y Darío Vittori. n clave de comedia de costumbres, la película cuenta la historia de un típico hogar burgués de Buenos Aires durante tres décadas.

A las 15 será el turno para “Mi amigo Luis” (1972), con Ángel Magaña y Raúl Padovani, que relata la historia de los cadetes de un colegio militar y el vínculo con su oficial.

A su término, a las 17, se emitirá “Al diablo con este cura” (1967), de Carlos Rinaldi con Sandrini, Ubaldo Martínez, Elizabeth Ellian, Iris Marga y Eduardo Rudi, sobre un sacerdote muy particular.

Finalmente, a las 18:40 se verá “Pájaro loco” (1971), de Lucas Demare y un reparto integrado por María José Demare y Víctor Laplace, en la que un sacerdote evita que sus feligreses inviertan en la construcción de un casino ya que siente que es una gran estafa.

Radio

Gardel x Héctor Larrea

Radio Nacional presentará a partir de mañana, de 9 a 10, por AM 870, en dúplex con FM 98.7 Nacional Folclórica, “Gardel por Larrea”, un ciclo que repasará la obra del más grande cantor de tango de la historia, con la conducción de Héctor Larrea. Larrea, quien además de ser uno de los conductores radiales más reconocidos de la Argentina es un especialista del tango, la música rioplatense y es fanático del “Morocho del Abasto”, presentará una hora de tangos de Carlos Gardel todos los domingos de este año, cuando se cumplen 130 años de su nacimiento.

El programa contará además con la participación del investigador gardeliano y periodista Norberto Chab, una de las personas que más conoce sobre la vida y la obra del “Zorzal Criollo”.

Toda la programación de la radio estatal se puede escuchar en www.radionacional.com.ar

Teatro

Temporada Alta

Timbre 4 presentará hasta el lunes próximo una edición online del Festival Temporada Alta en Buenos Aires (TABA), que incluye la exhibición de registros audiovisuales de algunas de las obras que se presentaron a lo largo de las ocho ediciones consecutivas del encuentro.

Esta edición especial se realizará en el marco de la programación vía streaming que viene presentando el prestigioso teatro del barrio porteño de Boedo a través de su web: www.timbre4.com, para acompañar al público en tiempos de cuarentena.

También se podrán ver piezas que participaron del festival Temporada Alta de Gironam, habrá conversaciones con artistas y gestores culturales, una versión del torneo de dramaturgia, dos cortometrajes y una película.

La entrada es libre y gratuita con salida a la gorra virtual. Las transmisiones se realizarán en un día y horario específico y estarán disponibles durante una semana.

Hoy, a las 18, se podrá ver “TABAconversando”, un encuentro, a través del canal de YouTube de Timbre 4, para hablar sobre el escenario actual del teatro y los festivales. El mismo día, a las 22, se emitirá “Insomni”, creada e interpretada por Xavier Bobés (Cataluña, España), un espectáculo de teatro de objetos que profundiza en la expresividad poética de lo cotidiano.

Mañana la programación continuará a las 16 con “Torneo de dramaturgia” (Argentina-Cataluña), en el que se leerán los textos ganadores de las últimas dos ediciones de TABA; y, a las 19, con “Amanecerá con escombros sobre el suelo”, que cuenta con dirección de Pilar Ronderos e Ítalo Gallardo, de la compañía de Laura Palmer y producción de Teatro Biobío (Chile).

El mismo día, a las 20:30, será el turno de “Cuento de invierno”, de William Shakespeare, dirigida por Declan Donnellan (Reino Unido). El cierre, el lunes llegará con “Bonus track”, que contempla la transmitirán dos cortometrajes y una película realizados y producidos por Temporada Alta Girona.

Coliseo Podestá

El teatro municipal Coliseo Podestá de la ciudad de La Plata pondrá una serie de contenidos y actividades virtuales bajo la propuesta “Coliseo OnLine.2020”, en el marco del aislamiento social obligatorio dispuesto para mitigar la expansión de coronavirus en la plataforma web coliseopodesta.laplata.gob.ar y su canal de YouTube.

“Coliseo OnLine.2020” presentará un recorrido por las distintas producciones y puestas en escena de obras teatrales para todo público y para niños, piezas teatrales independientes, los ciclos Ciudad en Escena, el circuito comercial off Buenos Aires, y los laboratorios y charlas que organizó a lo largo de los años.

También, en el espacio se dará a conocer el trabajo documental que desarrolla el Museo José Juan Podestá, con documentos y objetos que posee la ex casa del fundador y padre del teatro nacional rioplatense.

A la vez, se llevará adelante la primera temporada de Tertulias en el Coliseo, un conversatorio que tendrá cita en el canal de YouTube, donde distintos exponentes del quehacer teatral se reunirán de forma online con el auditorio cada domingo, a las 20, para hablar sobre distintos ejes propuestos.

Entre los invitados especiales estarán Carlos Rottemberg, Jorge Dubatti, Diego Cremonesi, Julieta Vallina, Carlos Gianni y Roberto Perinelli.

Otra de las actividades virtuales proyectadas será el Anecdotario Podestá, un compilado de anécdotas en el que el público será el protagonista.

Asimismo, durante los tres domingos de las vacaciones de invierno, el Teatro reestrenará, en su sitio web y con acceso gratuito, la primera producción integral del Coliseo Podestá, “Cantando sobre la Mesa”, con Cecilia Carrizo y Martín Ruiz.

Teatro Solís

El Teatro Solís de Montevideo, con 163 años de vida, abre sus puertas virtuales y gratuitas en la página https://www.youtube.com/user/TeatroSolisComunica, para que se puedan conocer algunas obras que integraron su repertorio, además de reportajes a artistas conocidos en el río De la Plata.

Con una programación que varía semanalmente, en la actualidad se pueden ver la obra “Labio de liebre”, del colombiano Fabio Rubiano, sobre la guerrilla y la sociedad de su país, y el espectáculo “Tablado. El flamenco por dentro”.

Asimismo hay reportajes que refieren a la actividad de la eximia Margarita Xirgu como actriz y fundadora de la Escuela Municipal de Arte Dramático de Montevideo -ciudad en la que murió en 1969- y una entrevista a la actriz Estela Medina, quien actuó en Buenos Aires dirigida por Oscar Barney Finn (“Ceremonia secreta”) y Rubén Szuchmacher (“Las reglas de la urbanidad en la sociedad moderna”), entre otras figuras.

Arte

“Mar Adentro”

"Ataraxia", performance de Eugenio Cuttica que pasó por el MAR.

El Museo de Arte Contemporáneo MAR marplatense, dependiente de la provincia de Buenos Aires, dio a conocer su nuevo programa en el marco de la pandemia de coronavirus bajo el lema #MAR Adentro #QuedateEnCasa con una grilla de propuestas artísticas transversales de divulgación, información, interactivas y pedagógicas disponibles en todas las plataformas de redes sociales. De forma semanal el Museo MAR pondrá a disposición de la comunidad, y como forma de interactuar, contenidos educativos, obras destacadas de artistas contemporáneos, muestras relatadas y compartidas por los propios hacedores, diálogos performáticos y convocatoria de ficciones y documentales Sub 21, entre otras propuestas.

Los interesados podrán encontrar las propuestas en Instagram: @marmuseo; Facebook: MAR Museo, You Tube: MAR Museo y Twitter: @MARMuseo y en www.gba.gob.ar/museomar.

Las propuestas incluyen arte y artistas, música para orquestas, patrimonios fotográficos franceses, audiovisuales para jóvenes de hasta 21 años, cine experimental, entre otros.

Meditación y creación

En el marco de las propuestas que presentan los museos para dar a conocer su acervo y acercarlo de otra manera al público en tiempos de aislamiento, la National Gallery de Londres ofrece dos propuestas por estos días: por un lado una meditación guiada por la obra “Lluvia, vapor y velocidad” de William Turner y para los más jóvenes la invitación a crear un collage en base a una obra de Henri Rousseau.

El video fue producido por el equipo de educación digital del museo, desde sus hogares, y a pesar de estar en inglés se puede leer a través del subtitulado automático de YouTube para español.

La invitación a meditar está en este enlace https://www.nationalgallery.org.uk/stories/5-minute-meditation-turners-rain-steam-and-speed. En la misma página hay un video donde se explica detalladamente la obra, de un modo más tradicional.

Otra de las actividades que propone el museo es crear un collage inspirándose en la obra “Sorprendido”, también conocida como “Tigre en una tormenta tropical” (1891) del pintor francés Henri Rousseau. En este otro video, la educadora Bethan Durie ofrece datos de la obra y relata de qué manera el pintor, quien nunca conoció la selva, usó su imaginación para pintar el cuadro.

Fotos de Helmut Newton

Foto de Helmut Newton de una bailarina de ballet en Mónaco de 1985.

En el año del centenario del nacimiento del fotógrafo alemán Helmut Newton (1920-2004), dueño de una obra que ha desafiado las convenciones de su época, la galería británica Newlands House lanzó una exposición on line en su cuenta de Instagram.

“Inside Helmut Newton 100” se titula la muestra que incluye un recorrido digital por @newlands.house.gallery, que se estrenó en el IGTV, debido a la imposibilidad de inaugurar la exhibición física que tenían planeada, informaron desde la galería.

Considerado uno de los fotógrafos más reconocidos y controvertidos del siglo XX, Newton fue un ícono de la cultura visual internacional de los años 70 y 80 y trabajó para revistas como Playboy, Marie-Claire, Elle o Vogue durante más de veinte años.

Convocatorias

Concurso Nacional de Actividades Performáticas

El Concurso Nacional de Actividades Performáticas en entornos virtuales o redes sociales fue anunciado por el Consejo de Dirección del Instituto Nacional del Teatro (INT), destinado a creadores escénicos en las disciplinas Teatro Circo, Títeres, Danza Teatro, Performances, Teatro de Objetos, Teatro Callejero y Teatro Popular.

La convocatoria estará abierta hasta el 22 de mayo; se seleccionarán 250 proyectos con un único premio de 10.000 pesos para cada uno. El concurso se encuentra destinado a diversos hacedores escénicos que no hayan sido alcanzados por alguna de las líneas de apoyo aprobadas por el Consejo de Dirección en el marco del Plan Podestá (Preservación Operativa de Elencos, Salas y Teatristas Argentinxs) Covid -19.

Los proyectos deben ser producidos y transmitidos en vivo en la plataforma por la cual cada creador proponga su presentación y luego podrán ser difundidas por plataformas públicas que el INT disponga.

Para realizar consultas sobre tramitaciones y nuevas líneas de ayuda del Plan Podestá se puede ingresar al Centro de Consultas sobre Tramitaciones -en página web inteatro.gob.ar- o enviar un correo a la Representación Provincial que corresponda o consultar al teléfono 0221-489 6101 o a la dirección buenosaires@inteatro.gob.ar. Otros que responderán son Paula Brusca (pbrusca@inteatro.gob.ar), Gisela Nomdedeu (gnomdedeu@inteatro.gob.ar) y Paula Beovide (pbeovide@inteatro.gob.ar).

No se tendrán en cuenta proyectos que requieran la movilización de personas o no respeten el aislamiento social obligatorio determinado por la emergencia sanitaria vigente.

Teatro

La sala Espacio Callejón organiza el concurso de dramaturgia “Luz testigo”, para que los autores presenten obras de entre cinco y 15 páginas, acerca de la época actual de coronavirus, sus perceptivas y consecuencias, cuyo límite de recepción será el domingo 31 de mayo.

El objetivo del concurso es seleccionar un número de obras breves para que compongan un único espectáculo que oportunamente será dirigido por Javier Daulte y que formará parte de la programación de la sala de Humahuaca 3759, en el barrio de Almagro.

Los textos deberán presentarse sin nombre ni apellido, con letra de cuerpo 12 e interlineado sencillo, antes de la fecha de cierre del concurso, al correo luztestigo@espaciocallejon.com, mientras los datos personales deben figurar en el cuerpo del mail y no en el texto adjunto.

La iniciativa no dispone de presupuesto alguno y no contempla ninguna remuneración económica para sus organizadores y jurados.

La selección final de los textos se anunciará durante la primera semana de julio de 2020. La cantidad de textos seleccionados será variable, dependiendo de su funcionalidad respecto del propósito de conformar entre todos un único espectáculo.

Concurso internacional de manga

La Embajada del Japón en Argentina anunció que ya está abierta la inscripción para participar del XIV Premio Internacional de Manga (Japan International Manga Award), que otorgará un Premio de Oro a la mejor obra y tres Premios de Plata a otros tres proyectos presentados.

Los ganadores serán invitados a Japón durante 10 días, para asistir a la ceremonia de entrega de premios prevista para febrero 2021, informaron desde la Embajada a través de un comunicado.

El formulario de inscripción, junto con los requisitos, podrán ser descargados desde la página de la Embajada del Japón en Argentina y deberá ser enviado antes del 19 de junio al Centro Cultural e Informativo de la Embajada del Japón en Argentina o al apartado del correo del XIV Premio Internacional de Manga Japón.

Según la región, hay lugares donde el término “Manga” es entendido en sentido estricto como una expresión artística distinta al Comic con un estilo único y propio de Japón. El uso del término “Manga”, en esta convocatoria, se refiere al formato, encuadernación (tapa dura, tapa blanda), forma de publicación (libro, revista), estilo (no solo aquello que se suele llamar historieta estilo manga, sino también ilustraciones, comic o novela etc.) de la obra a presentar en un sentido amplio, por lo que deberá contar con más de 16 páginas, hayan sido o no publicados previamente.