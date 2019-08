“Asesino”, le dijo la médica atacada al acusado por el homicidio de Celia Maidub

El acusado durante la tercera jornada del juicio.

“Asesino”, le dijo María Cristina Álvarez al imputado por homicidio y agresión, (señalándolo con el dedo) Kevin Muñoz Coria. Fue lo primero que se le escuchó a la víctima, incluso antes de empezar a declarar en el juicio por jurado popular que se lleva adelante en Cutral Co.



María Cristina Álvarez es la víctima sobreviviente al ataque con un cuchillo y terminó con dos puntazos por el mismo imputado en el homicidio de Celia Maidub de Calvo. Ayer fue su turno para declarar. Este hecho se sucedió con escasos minutos de diferencia al homicidio la noche del 12 de febrero de este año. La médica, que fue víctima del intento de robo, reconoció que podría haber muerto en el ataque.



Álvarez explicó con detalles lo que ocurrió esa noche cuando fue abordada en la calle, frente a su casa, cuando regresaba de correr. Esa situación la traumatizó, según indicó ante la pregunta de la Fiscalía. “Me marcó y me atemorizó”, contó.



En varias oportunidades, la médica Álvarez miró fijo a su atacante y aunque se le solicitaba que mantuviera la atención y concentración para responder, no podía evitarlo y volvía a posar su mirada en Muñoz Coria.

“La angustia que esto me genera, pensar que me podría haber muerto o tener consecuencias mayores”, señalaba antes de continuar con su declaración. La sobreviviente narró pormenorizadamente cómo fue abordada por Muñoz Coria. “Me tomó del hombro izquierdo y me dijo: Dame la plata”, contó ante los integrantes del jurado ciudadano.



El malviviente, a pesar de la resistencia, le quitó el morral, subió a la bicicleta y huyó hacia la terminal de ómnibus de Cutral Co. La víctima lo corrió y pidió ayuda a los taxistas que estaban en el lugar. Uno de los choferes le hizo notar que estaba mojada, aunque era la sangre que le habían provocado los dos puntazos que le asestó el atacante.

Álvarez, volvió a su casa, se cambió la ropa, se puso gasas en el abdomen y pidió a una amiga que la lleve al hospital porque había sido acuchillada. “Claro que sí, corrí riesgo de vida”, le respondió tajante ante la pregunta del fiscal Santiago Terán. Y recordó que estuvo 35 días sin trabajar 90 días con faja.



Después se refirió a la víctima fatal. “Es una abuela tenía que estar rodeada del cariño de sus familiares, sin dolor y este asesino la dejó tirada”, concluyó.

La ronda de declaraciones de la jornada la abrió el perito Enrique Prueguer. El especialista se expidió sobre las imágenes obtenidas por las cámaras de seguridad ciudadana y una particular, donde se lo observa a Muñoz Coria. “La misma persona que atacó a la víctima (Álvarez) y mató a la abuela (Celia Maidub), estuvo en la terminal”, acotó.

A su criterio, el caso “está esclarecido” por la labor que hubo de Policía y Fiscalía, donde él brinda su colaboración. También se refirió a la bicicleta y sus características.

Otro testimonio escuchado fue el de un policía que explicó cómo investigaron en los lugares de los hechos.

Después del mediodía continuaban las declaraciones de otros testigos convocados. El juicio contra Muñoz Coria, que es por jurados populares tiene como juez técnico a Raúl Aufranc.