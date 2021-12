Así estará el tiempo en Nochebuena y Navidad

La transición de la primavera al verano se da en una semana que caracterizada por las altas temperaturas y algunas precipitaciones en líneas generales en todo el país. En nuestra región del norte de la Patagonia se vienen registrando las marcas más anómalas respecto a los valores medios esperados.

La pregunta que todos nos hacemos es cómo viene el panorama para las fiestas navideñas… ¿armamos mesa afuera o mesa adentro? Es probable se presente una Nochebuena relativamente cálida en gran parte del país, incluso muy agradable en distintos sectores del centro y norte de la Patagonia. ¡Mirá el detalle!

Viernes de Nochebuena

– LOS VALLES: CALUROSO. MIN: 19 °C – MAX: 34 °C. Mayormente despejado. Viento del suroeste rotando al sureste (17 a 26 km/h).

– LOS LAGOS: AGRADABLE. MIN: 4°C – MAX: 24 °C. Despejado. Viento oeste con ráfagas (19 a 27 km/h).

– COSTA ATLÁNTICA: CÁLIDO. MIN: 19° C – MAX: 25° C. Mayormente despejado. Viento del sureste (10 a 30 km/h con ráfagas 53 km/h).

– LÍNEA SUR: CÁLIDO. MIN: 12° C – MAX: 27° C. Despejado. Viento del suroeste (16 a 26 km/h con ráfagas 30 km/h).

Sábado de Navidad

– LOS VALLES: CALUROSO. MIN: 19 °C – MAX: 36 °C. Mayormente despejado. Viento del suroeste rotando al sureste (17 km/h a 40 km/h).

– LOS LAGOS: AGRADABLE. MIN: 4°C – MAX: 25°C. Algunas nubes. Viento oeste con ráfagas (15 a 23 km/h).

– COSTA ATLÁNTICA: CÁLIDO. MIN: 14° C – MAX: 28° C. Mayormente despejado. Viento del este (15 a 29 km/h)

– LÍNEA SUR: CÁLIDO. MIN: 13° C – MAX: 28° C. Despejado. Viento del suroeste (16 a 35 km/h).