Sancionaron a Lecrerc y Colapinto subió un puesto en el GP de Miami de la Fórmula 1

Franco Colapinto quedó 7° en el GP de Miami de la Fórmula 1.

Franco Colapinto terminó 8° en el Gran Premio de Miami pero la penalización posterior a Charles Lecrerc hizo que suba al 7° en lo que es su mejor resultado histórico en la Fórmula 1.

Los comisarios deportivos le aplicaron una sanción de 20 segundos al piloto de Ferrari por «abandonar la pista en varias ocasiones sin una razón justificable».

El monegasco cortó camino después de un trompo en la última vuelta. Terminó 6° y con la penalización bajó al 8°. Hamilton y Colapinto avanzaron un lugar cada uno.

Charles Leclerc has been handed a post-race time penalty, dropping him to P8 in the Miami Grand Prix results 🚨



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Con el séptimo puesto, el argentino superó su mejor actuación histórica. Mejoró la 8° posición que logró con Williams en Azerbaiyán en 2024. Además, ganó seis puntos y ya lleva siete en este campeonato tras el que ganó al ser 10° en China.

En el campeonato de constructores, Alpine está quinto con 21 puntos, 14 de Gasly y 7 de Colapinto. La próxima carrera de la Fórmula 1 será el domingo 24 de mayo en Canadá.