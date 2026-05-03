Secuestraron más de dos toneladas de piñones en Junín de los Andes que eran transportados en camionetas

Un gran secuestro de piñones se llevó a cabo este sábado en Junín de los Andes. En tan solo dos camionetas detectaron más de dos toneladas de las semillas.

Según precisó la Policía de Neuquén, el hallazgo se produjo durante los operativos que se realizaron sobre la Ruta 40 y en la «recta El Tropezón” de la Ruta 23, los cuales empezaron a las 19:30 y se extendieron hasta horas de la noche.

Multas y secuestro por transporte irregular de piñones

Tras detectar piñones en el interior de los vehículos, personal de la DIvisión de Tránsito convocó a Guardafaunas, quienes constataron el transporte irregular y procedió a decomisar la mercadería.

«En total, entre ambos vehículos, se incautaron 5 metros cúbicos de piñones, equivalentes a 2.660 kilogramos«, precisaron.

Las autoridades informaron que los infractores percibieron multas en el marco de la Ley Provincial de Fauna N° 2539 y la Ley Forestal N° 1890.