Así fue el debut de Carmen Barbieri en Masterchef

Luego de padecer coronavirus, Carmen Barbieri debutó en Masterchef Celebrity y fue recibida a pura emoción.

“Es un programa muy especial para mí, para el jurado, para ustedes, para la familia que está del otro lado. No es un programa más. Este programa arrancó en lo más tremendo del COVID-19 del año pasado. Algunos la zafamos porque tuvimos pocos síntomas, otros la pasaron muy mal. En un momento pensamos que no iba a estar entre nosotros, que nunca se iba a recuperar para llegar, pero hoy la recibimos a ella con este aplauso”, señaló Santiago del Moro al presentar a Carmen.

Luego de esas palabras, Barbieri hizo su entrada triunfal. “¡Estoy viva! ¡Estoy viva! Lo primero que hice cuando desperté en el sanatorio es preguntar si había empezado el programa. Y mi hijo me dijo: ´Lo que importa es la salud, tenés que ponerte bien´. Yo no puedo creer que estoy acá”, inició Carmen y agregó: “Estoy bien, me dieron el alta todos los médicos, y el alta me lo tenía que dar yo porque yo no podía caminar de tanto tiempo estar en la cama. Además, el virus me comió la masa muscular, yo no pensé que iba a poder tener la fuerza que estoy teniendo”.

“Recuerdo que en una de esas despertadas de mi coma, escuché que el médico le decía a la doctora mientras yo estaba en la cama: ´Bueno, ella tiene todo en contra, la edad, el peso y es asmática´. Yo estaba entubada y me empecé a reír. Entonces, la enfermera me dice: ’¿De qué te reís?´. Yo estaba en un coma farmacológico, pero escuchaba, y me reía porque me causaba gracia: yo me pensaba joven, hermosa y sana”, añadió.

El jurado también le dedicó unas sentidas palabras.

Donato De Santis, visiblemente conmocionado, dijo: “Me emocioné. Entraste muy sencilla pero con mucha luz, significa que estás bien, se te ve bien. Me alegra que estés acá, te vas a divertir, así que bienvenida, me encanta esta emoción”.

“Quiero darte la bienvenida, quería verte en estas cocinas- señaló, a su turno, Damián Butelar- Fede es parte de esta familia, y verte acá completa esta familia. Espero que te vaya muy bien, Fede habla que cocinás maravillas”.

“Estoy muy contento de que estés acá, que estés sana, y que probemos tus cosas”, cerró Germán Martitegui.

Entre lágrimas, Fede Bal fue el encargado de entregarle el delantal a Carmen y luego, le dio unos consejos.

Toda la atención estuvo centrada en el debut de la capocómica, que según los jueces tuvo algunos puntos bajos y otros altos en su plato por eso finalmente recibió el delantal gris.