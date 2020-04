Así fue el primer día de las nuevas medidas de aislamiento en Bariloche

“Señora, su DNI termina en número impar, ¿cierto?”. “¿Usted también señor?”, preguntaba una policía en el ingreso a un supermercado de la esquina de Onelli y Moreno en Bariloche cuando se iniciaba la restricción de circular según la terminación del documento.

“Mi documento termina en 4, ¿no puedo entrar entonces?”, consultaba un hombre. Ante la negativa de la agente, abandonó el lugar. La misma pregunta y la misma escena se repetían incensantemente.

En los grandes supermercados, la nueva disposición del intendente Gustavo Gennuso anunciada la tarde anterior se cumplió a rajatabla. Las personas con documentos terminados en números impares solo podrán comprar los días lunes, miércoles y viernes; mientras que aquellos que finalicen en números pares podrán hacerlo los martes, jueves y sábados.

En los pequeños comercios como carnicerías y verdulerías, los pedidos para que la gente exhiba su documento no tuvo la misma eficacia. Muchas veces, los comerciantes no consultaban si los clientes estaban habilitados para hacer las compras.

"Un policía que subió al colectivo pedía a los pasajero que mostremos el documento para ver cómo terminaba y si estábamos habilitados para salir", reconoció Mabel, una mujer mientras aguardaba entrar a un supermercado.

Fabricio Giraudo, del Colegio de Farmacéuticos de Río Negro, confirmó que la medida de los documentos también rige para las farmacias. Dos empleadas de dos farmacias de calle Onelli cuestionaron la medida: "Una urgencia es una urgencia y no hay un día para sentirse bien o mal. Creímos que estábamos exceptuadas de la medida pero no".

Abundaron las consultas en los bancos. Foto: Alfredo Leiva

Una imagen similar a la de los supermercados se vivió en los bancos. Colas largas en las calles aguardando para ingresar pero respetando la distancia máxima. Muchísimos interrogantes. “La gente nos consulta mucho. Está medio confundida con todo esto”, advirtió un policía de Río Negro en el ingreso de la sucursal del Banco Patagonia en la calle Onelli.

El cumplimiento del uso del barbijo o mascarilla también fue evidente entre comerciantes, transeúntes, taxistas. “¡Pónganse el pañuelo, señora, que ahora es obligatorio!”, le gritó una mujer a otra que caminaba por la calle. Rápidamente, se tapó la boca con su pañuelo.

"No noto cambios. La gente no se guarda. Sigue todo igual. Anduve por el Ñireco y por la 9 de Julio y es como si nada", reconoció Ricardo, un taxista que aguardaba afuera de un supermercado a donde la cola para ingresar superaba los 100 metros.

Quienes no lleven barbijos, protectores cubrebocas o mascarillas caseras serán infraccionados con multas que van de los 6.000 a 8.000 pesos. En tanto, los incumplimientos en el cronograma para autoabastacerselas infracciones van de 4.000 a 6.000 pesos.También se especificaron las infracciones para los comerciantes que no respeten la nueva disposición. Por permitir el ingreso de personas sin máscara, por ejemplo, las multas van de 10.000 a 12.000 pesos. Cuando no se controle la terminación de los documentos de los clientes que concurren a comprar, serán sancionados con multas que van de los 8.000 a los 10.000 pesos.