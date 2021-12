Así fue la suspensión del partido entre Centenario y Maronese en el Regional Amateur

Lamentablemente, en el fútbol neuquino las imágenes de violencia y partidos suspendidos se han vuelto recurrentes. No son pocos los partidos en los que el fútbol queda lado y el protagonismo lo tiene la policía.

Hace un mes ocurrió en la cancha de Maronese, cuando un grupo de hinchas de Petrolero se enfrentó con los efectivos de seguridad después de final del reducido con Pacífico.

El domingo pasado sucedió en el Gigante del Barrio Sarmiento de Centenario, en el encuentro de la ADC con Maronese por el Regional Amateur, suspendido a los 45 minutos del segundo tiempo.

Aunque las versiones son encontradas, las imágenes en video son elocuentes. Las cámaras de X Deporte, que transmitieron el partido en vivo, captaron la secuencia en cuestión (a partir del minuto 20)

El futbolista del Dino, Sebastián Robles, se acercó para sacar un lateral y alejó la pelota que le había alcanzado un utilero del local.

Más allá de esta actitud, típica para hacer pasar el tiempo, la reacción del hombre de Centenario fue desmedida y sorprendente. El utilero golpeó desde atrás al jugador y ahí empezaron los empujones y tumultos entre ambos planteles.

«Primero me tiró un pelotazo y después me apoyó la pelota en el pecho con fuerza. Ahí lo saqué con el brazo y me pegó de espaldas en la costilla, me dejó dos minutos sin aire», relató Robles.

«Ya había más alcanzapelotas, este muchacho no tenía nada que hacer ahí, el árbitro ya lo había echado. Ojalá se resuelva algo justo, que sirva para aprender, si no se toman medidas van a seguir pasando estas cosas», añadió.

«Tomamos la decisión de suspenderlo porque no estaban dadas las garantías de seguridad. Se consensuó con el jefe del operativo policial», aseguró el árbitro del encuentro, Facundo Acosta, en diálogo con Río Negro.

«El detonante fue la agresión del utilero al jugador. Pero hubo hechos de violencia adentro y afuera. Se arrojaron piedras, proyectiles y botellas», agregó.

Además, el juez aseguró que si todo se hubiera limitado a los entredichos dentro del campo de juego el partido podría haberse completado. Indicó que en ese caso, «le hubiera preguntado al jugador si estaba para jugar y se seguía. Pero hubo muchos actos violentos, con mucha gente involucrada».

El partido se suspendió a los 43′ del segundo tiempo. (Foto: Gentileza Enrique Escobar)

Acosta detalló las razones en el informe y el Tribunal de Disciplina del Consejo Federal deberá tomar una decisión sobre posibles sanciones. Según el fixture, Centenario debe recibir a Independiente de Neuquén el próximo fin de semana por la cuarta fecha de la Zona 5.

En Maronese, afirmaron que el clima fue hostil desde el comienzo, con piedrazos y botellazos desde la tribuna durante el duelo.

Desde Centenario, acusaron a Robles de agredir primero y consideraron que no se debió suspender el partido. «No se debió terminar así, ni siquiera hubo invasión a la cancha. En el informe del árbitro no vi que hablara de proyectiles», expresó el presidente de la ADC, Néstor Mingot.

«Tenemos los videos y no vemos esos incidentes. La gente se fue pacíficamente, no tuvimos ni un detenido«, añadió. Además, recordó que en esa misma cancha cuando jugó Cipolletti por el Federal A, el encuentro con Deportivo Madryn estuvo 15 minutos demorado por incidentes y se continúo.

La dirigencia de Centenario presentará en las próximas horas su descargo y luego se resolverá qué ocurre con el partido, que iba 1 a 1 y ya estaba cerca del tiempo de descuento.