Llega el 1° Congreso de Fútbol en Bariloche con Leonardo Ponzio, Pepe Basualdo y referentes de elite

Leo Ponzio y Pepe Basualdo, serán dos de los disertantes del Congreso de Fútbol que se realizará en Bariloche.

San Carlos de Bariloche será escenario del 1° Congreso de Fútbol 2026, una propuesta que reunirá a referentes del deporte para compartir experiencias, metodologías y herramientas vinculadas al desarrollo del fútbol formativo. La actividad se desarrollará durante dos jornadas, el 24 y 25 de mayo, en el moderno complejo New Lawn BRC.

Entre los disertantes se destacan nombres de peso como el exmediocampista y actual secretario técnico de River Plate, Leonardo Ponzio, quien brindará una charla sobre liderazgo y el valor del esfuerzo. También participará el exjugador de Boca Juniors, Racing y Vélez Sarsfield-entre otros- y mundialista con la selección argentina José «Pepe» Basualdo, además del histórico preparador físico Gerardo Salorio y el especialista en futsal Marcelo «Bambino» Lombardini.

El congreso apunta a entrenadores, profesores de educación física, futbolistas y profesionales vinculados al deporte, con el objetivo de profundizar en la formación integral de jugadores desde etapas tempranas. En ese sentido, se abordarán contenidos relacionados con aspectos técnicos, tácticos, físicos y también cognitivos del desarrollo deportivo.

La iniciativa es impulsada por el Sistema Educativo de Fútbol Infantil (S.E.F.I) Ariel Pérez, institución que celebra 25 años de trabajo en la formación de jóvenes futbolistas en Bariloche. Según se informó, el evento contará con charlas teóricas, talleres prácticos y espacios de intercambio entre los asistentes y los disertantes.

Además de las exposiciones principales, el programa incluye temáticas como salud mental en el deporte, evaluación cardiodeportiva y scouting en el fútbol juvenil, con la participación de especialistas de distintas áreas, como «Método Talleres de Córdoba».

El congreso fue declarado de interés municipal y provincial, y busca consolidarse como un espacio de capacitación y actualización para quienes trabajan en el ámbito del fútbol formativo en la región.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas, con cupos limitados. El valor promocional es de 80.000 pesos e incluye acceso a todas las ponencias y certificado de asistencia. Se pueden conseguir las entradas en el Gimnasio New Lawn (Alemania y Campichuelo) y el teléfono para comunicarse es +549 2944128075.

Cronograma del Congreso

Sábado 24 de mayo

16:00: Presentación del Congreso.

16:15: Casandra Godoy – Evaluación cardiodeportiva

– Evaluación cardiodeportiva 17:00: Ivan Vinnitchenko – «Más allá del resultado: el lugar de la salud mental en el Deporte»

– «Más allá del resultado: el lugar de la salud mental en el Deporte» 18:00: Mario Cesarín – «Metodo Fútbol Mundialito»

Domingo 25 de mayo