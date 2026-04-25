Más pasajeros y nuevas rutas: destacan el crecimiento del aeropuerto de Neuquén

«El movimiento en el Aeropuerto «Presidente Perón» ya no es el mismo que hace algunos años», celebró el Gobierno provincial. La afirmación responde a las cifras, que evidencian más vuelos, más pasajeros y nuevas rutas, que empiezan a marcar un cambio de escala. En marzo de 2026, la terminal registró 119.327 pasajeros, un dato que confirma la tendencia: un crecimiento interanual del 9%.

Según se explicó, la mayor parte de ese flujo corresponde a vuelos de cabotaje, que siguen siendo el motor principal del aeropuerto. Sin embargo, el crecimiento no responde solo por lo interno. Hay un factor que empieza a modificar el mapa: la apertura a nuevas conexiones.

Un lugar entre los principales del país

Durante el mes, se contabilizaron 1.103 movimientos aéreos, lo que posicionó al aeropuerto neuquino en el décimo lugar a nivel nacional en volumen de pasajeros. No es un dato menor: implica consolidarse dentro del sistema aerocomercial argentino y sostener una demanda que sigue en alza, apuntaron.

Para la gestión, «el crecimiento no es aislado». «En el acumulado del primer trimestre del año, se alcanzaron los 304 mil pasajeros, con una suba del 5% respecto al mismo período de 2025. Es decir, no se trata de un pico puntual, sino de una tendencia que se mantiene.»

Uno de los hitos recientes es la incorporación de la ruta Neuquén–Santiago de Chile, operada por LATAM Airlines. La nueva conexión comenzó a operar con varias frecuencias semanales y ya muestra sus primeros resultados.

En sus primeras operaciones, los vuelos registraron niveles de ocupación cercanos al 50%, un dato que, en etapas iniciales, suele ser clave para medir la aceptación del mercado. La expectativa es que esa demanda crezca a medida que la ruta se consolide.

Más allá de los números iniciales, consideran que el impacto es claro: «Neuquén suma una puerta directa al exterior, lo que no solo facilita viajes, sino que también potencia el turismo, los negocios y la integración regional». «El crecimiento del aeropuerto de Neuquén no ocurre en el vacío. Está directamente vinculado al desarrollo económico de la provincia, al movimiento de la industria y a la necesidad de mayor conectividad», se agregó.