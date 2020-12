Así fue la vuelta de Claudia Villafañe a MasterChef tras la muerte de Maradona

La muerte de Diego Armando Maradona conmocionó a Argentina y al mundo. No hubo un solo programa de televisión que no tratara el tema y para la mayoría fue el eje principal durante días.

Actualmente, MasterChef Celebrity es el programa con mayor rating del país y a su vez cuenta con Claudia Villafañe como participantes.

Por esas razones, había mucha expectativa respecto a de qué manera sería tratado el hecho en el reality.

Después del fallecimiento del Diez, el 25 de noviembre, su exposa se encargó de la organización del velorio. Faltó a dos grabaciones del certamen de cocina y regresó al estudio el 30.

Ese programa fue emitido recién ayer. Antes de empezar con la consigna del día, Santiago Del Moro le dedicó unas palabras a Claudia y ella le contestó.

"Todo lo que opino yo y lo que opinan los argentinos ya lo conocés, tu entereza, tu don de gente, tenés una garra como pocas veces vi en mi vida. Ya el hecho de que estés hoy acá, defendiendo tu lugar, con tus compañeros, habla de quién sos vos", expresó el conductor del ciclo.

"“Yo sé que me va a hacer bien esto porque es un grupo maravilloso. Necesitaba el abrazo de mis compañeros, de toda la gente que trabaja acá, de ustedes, y sé que esto me va a hacer bien, me va a distraer", respondió Claudia.

"Por supuesto que estoy a full apoyando a mis hijas en todo como siempre, pero desde un costado como también estuve siempre, que es lo que corresponde”, agregó sobre Dalma y Gianinna, sus dos hijas con Maradona.

Debido a las reglas de la competencia, a Villafañe le deberá ir mejor que a sus ocho contrincantes entre lunes y miércoles para seguir en carrera. Lo mismo ocurrió cuando se ausentó Leticia Siciliani.

El último jueves salió al aire el programa grabado el día de la muerte de Maradona. Los participantes decidieron honrar a Diego de distintas maneras, como El Polaco que lo hizo con una gorra alusiva.