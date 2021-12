Así se aplicará el pase sanitario en Río Negro, vigente desde el martes 21

Autoridades provinciales se reunirán esta tarde con los intendentes rionegrinos para definir los últimos detalles de la resolución que implementará el pase sanitario en Río Negro desde el próximo martes 21.

El encuentro será a las 17 encabezado por los ministros de Salud, Fabián Zgaib; y de Gobierno, Rodrigo Buteler.

El titular de Salud adelantó que la resolución ya está preparada y «hemos decidido que sea solo para eventos de más de 1.000 en lugares cerrados y para los viajes de egresados, donde ya lo teníamos vigente» y garantizó el desarrollo de las fiestas al aire libre porque «en los próximos 60 días tenemos fiestas en toda la provincia y todas son masivas».

Sobre el encuentro previsto para esta tarde agregó que «estamos chequeando temas con los intendentes porque en todas las resoluciones de Salud hay un apartado que dice que la responsabilidad del cumplimiento es de los municipios» pero «no queremos que ellos se paren en la puerta del evento a controlar para pedir el pase sanitario, sino controlar a quienes tiene que controlar» que es el organizador del evento o el dueño del boliche y «para ellos sí habrá sanciones».

El pase sanitario no es para circular o para entrar a la provincia, es para atacar la franja que después de un año ha decidido no vacunarse». Fabián Zgaib, ministro de Salud de Río Negro.

En ese sentido dijo recalcó que «el no vacunado no tiene sanción porque sigue siendo no obligatoria y lo que estamos charlando es que se hagan visitas sorpresas para controlar, como se hacen para otras cosas» además señaló que «a los dueños les interesa seguir trabajando y la visión que tienen es de colaborar».

Zgaib subrayó que «el pase sanitario no es para circular o para entar a la provincia, es para atacar -en el buen sentido- la franja que después de un año ha decidido no vacunarse» y explicó que «estamos viendo, en la provincia y en el país, que el 80% de las internaciones moderadas o graves son de personas sin vacunarse, sin ninguna dosis» y agregó que en la provincia hay 578.000 personas mayores de 18 años «el 90% tiene una dosis y el 80 las dos, pero ese 10% que queda son casi 50.000, que son muchas para una población de 700.000 personas».