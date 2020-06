Así será desde mañana el aislamiento en Neuquén, Plottier y Centenario

A partir de este miércoles 1 de julio, el conglomerado urbano de Neuquén capital, Plottier y Centenario ingresará nuevamente en el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Entre otras medidas, se deberá circular para desplazamientos mínimos según la terminación de DNI e implicará el cierre de gimnasios, bares y restaurantes.

A través de un comunicado de prensa, el gobernador Omar Gutiérrez informó que, desde mañana, sólo deberán circular en la vía pública las personas exceptuadas por desarrollar actividades esenciales y las personas que tengan que circular para realizar los desplazamientos mínimos e indispensables para aprovisionarse en comercios esenciales y/o aquellos exceptuados, sólo de 8 a 20 de lunes a sábado.

Las personas cuyos DNI finalicen en número par (0, 2, 4, 6 y 8) podrán circular los lunes, miércoles y viernes. Quienes tengan DNI finalizado en número impar (1, 3, 5, 7 y 9) estarán habilitados los martes, jueves y sábados. Los domingos no se podrá circular.

Los comercios habilitados estarán obligados a exigir a sus clientes la exhibición del DNI y se abstendrán de realizar cualquier actividad comercial con aquellas personas no habilitadas. Quienes no cumplan con esta medida serán pasibles de sanciones similares a las impuestas por no usar tapabocas.

Las actividades deportivas quedarán habilitadas sólo los viernes y sábados.

Las salidas recreativas se limitarán a los lunes, miércoles y viernes para las personas cuyo DNI finalice en número par (incluido el 0) y los martes, jueves y sábado las personas con DNI finalice en número impar.

En base a esa modalidad, podrán salir a recrearse en la ciudad de Neuquén las personas según el perfil etario, de acuerdo al siguiente esquema:

Personas de 16 a 60 años: 8 a 12 / 16 a 19.

Personas mayores de 60 años y personas con patologías: 13 a 15.

Personas de hasta 15 años: 16 a 19.

Los domingos se suspende la circulación de todo tipo, tanto vehicular como peatonal, salvo trabajadores de actividades esenciales.

Actividades económicas habilitadas

A las permitidas por su carácter esencial, el gobierno provincial le incorporará mediante excepción casi todas las que estaban vigentes, excepto la atención al público en bares y restaurantes y los gimnasios y natarorios que fueron los últimos en abrir sus puertas.

El listado completo:

Profesiones liberales y obra privada.

Comercios gastronómicos, con modalidad “take away, para llevar”.

Lavaderos de vehículos. Con turno previo

Talleres de automotores, motocicletas y bicicletas; venta de repuestos, partes y piezas; fabricación, venta y reparación de neumáticos.

Comercios minoristas de venta de productos informáticos; bazar y menaje; papelería y librería; zapatería, indumentaria, mueblerías y jugueterías, todos con atención al público limitada.

Salones de peluquería y barberías. Con turno previo

Oficinas de obras sociales y medicina prepaga. Con turno previo

Inmobiliarias y Gestorías, con atención al público limitada

Locales de telefonía celular, con atención al público limitada

Salones de venta de vehículos nuevos y/o usados, con atención al público limitada

Agencias de Viaje, con atención al público limitada

Personal de casas particulares

Servicio de mudanzas

Martilleros y corredores inmobiliarios

Servicio de estacionamiento medido

Artistas y asistentes de la industria audiovisual y de las artes escénicas y musicales

Agencias y sub-agencias oficiales de lotería y quiniela

Centros de belleza y estética.

Paseadores caninos.

Escuelas de conductores.

Mutuales y cooperativas de crédito.

La actividad notarial.

La obra privada de infraestructura energética.

Establecimientos que desarrollen actividades de cobranza de servicios e impuestos

Actividades religiosas individuales en iglesias, templos y lugares de culto de cercanía

Actividad y servicio de mantenimiento y reparación de material rodante ferroviario, embarcaciones, buques y aeronaves

Profesionales y técnicos especialistas en seguridad e higiene laboral.

Actividad aseguradora desarrollada por compañías aseguradoras, reaseguradoras e intermediarios.

Horarios y modalidades del comercio

El horario comercial para todas estas actividades se fija en la franja de 8 a 18. Los comercios gastronómicos podrán hacer “para llevar” o “take away” hasta las 20, y delivery hasta las 23.

¿Por qué Nación hizo volver a Neuquén al aislamiento?

El DNU 576 del presidente Alberto Fernández colocó a la ciudad capital y su aglomerado urbano en la fase de aislamiento social similar al de hace dos meses atrás, aunque con la posibilidad para los gobernadores de hacer excepciones en rubros económicos o de servicios.

Si bien la norma mantuvo al resto de los departamentos de la provincia en la etapa del distanciamiento social que permite mayor circulación y hasta la posibilidad de reuniones sociales limitadas, excluyó a esta zona por no cumplir “positivamente” las tres condiciones necesarias para avanzar de fase.

Esto quiere decir que la capital aún tiene capacidad de respuesta en el sistema de salud, pero presenta transmisión comunitaria del virus y su tiempo de duplicación de casos ya no supera los 15 días. No es el caso de Plottier y Centenario, pero se decidió incluirlas pues, según afirmó el gobernador, "actúan como un conglomerado de tres barrios" y requieren una estrategia homogénea.

Neuquén llegó hoy a los 479 casos de covid-19 diagnosticados desde el inicio de la pandemia. Más del 82% de los confirmados corresponden a la capital y a las ciudades de Plottier y Centenario.